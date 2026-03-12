Deal mit Substanz
Diese Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger – und baut eigene Produktionsmacht auf
12.03.2026, 13:20 Uhr

Gold und Silber in Lauerstellung: Nicht Barrick oder Newmont - Dieser Produzent überrascht
Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges wirken die vermeintlich sicheren Häfen Gold und Silber zwar stabil, sie lassen bislang aber Momentum vermissen. Weder Gold noch Silber konnten bislang nachhaltig von der Situation profitieren. Der aktuell etwas robustere US-Dollar belastet die beiden Edelmetalle.
Im Ergebnis hat sich eine Art Patt-Situation etabliert. Die lässt sich am Beispiel von Silber wie folgt beschreiben – Silber wirkt auf der Unterseite im Bereich von 80 US-Dollar gut abgesichert. Preisschwäche wird gekauft. Hingegen fehlt es dem Silberpreis in der aktuellen Phase an der notwendigen Kraft, um Vorstöße über die 100 US-Dollar zu lancieren.

Trotz der aktuell schwächelnden Preise bleiben Gold und Silber unverzichtbar; vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage. 

Obgleich der Höhepunkt der Quartalsberichtssaison schon etwas länger überschritten ist, legte mit Fresnillo plc. der Platzhirsch im Silbersektor erst kürzlich frische Daten vor. Die Daten verdeutlichen zum einen, wie stark die Produzenten unter fundamentalen Aspekten sind und zum anderen, warum das Defizit am Silbermarkt weiter dominierend bleiben dürfte. 

Fresnillo plc. mit frischen Daten

Fresnillo (WKN: A0MVZE | ISIN: GB00B2QPKJ12 | Ticker-Symbol: FNL) berichtete am 03. März über die Ergebnisse des Jahres 2025. Die Reaktion auf die Zahlen fiel recht zurückhaltend aus. Das dürfte in erster Linie an dem etwas vorsichtigen Ausblick auf 2026 gelegen haben. Allerdings dürfte es auch eine Rolle gespielt haben, dass sich der Silberpreis in einer schwierigen Phase befand. 

Fresnillo Aktienchart

Schauen wir uns die Daten im Detail an. Fresnillo erzielt im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz in Höhe von 4,561 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 30 Prozent. Die Produktionsmengen fielen im Jahresvergleich allerdings deutlich geringer aus. Fresnillo produzierte in 2025 48,723 Mio. Unzen Silber, nach 56,307 Mio. Unzen Silber in 2024. Die Goldproduktion fiel ebenfalls ab. So produzierte Fresnillo in 2025 600.287 Unzen Gold, nach 631.573 Unzen Gold in 2024. Die Ergebnisseite überzeugte hingegen. Der Silberproduzent vermeldete ein EBITDA in Höhe von 2,796 Mrd. US-Dollar, nach 1,547 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen erzielte dabei einen Gewinn in Höhe von 1,573 Mrd. US-Dollar, nach 0,226 Mrd. US-Dollar in 2024.

Zurückhaltender Ausblick auf 2026

Im laufenden Jahr rechnet Fresnillo mit einer Silberproduktion in einer Spanne von 42 Mio. Unzen bis 46,5 Mio. Unzen und einer Goldproduktion in einer Spanne von 500.000 Unzen bis 550.000 Unzen. Vor allem der überraschend zurückhaltende Ausblick dürfte der Aktie zugesetzt haben.

Das macht die Aktie

Mit der Zahlenveröffentlichung setzten Gewinnmitnahmen ein und führten die Aktie noch einmal auf den zentralen Unterstützungsbereich um 33,5 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, könnten rasch die 30 US-Dollar in den Fokus rücken. Auf der Oberseite muss die Aktie über die 45 US-Dollar, um frisches Momentum zu kreieren.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
