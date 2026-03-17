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Gold und Silber kräftig unter Druck

Ist diese Gold-Silberaktie bereits wieder ein Kauf? 17.03.2026, 09:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber kräftig unter Druck: Ist diese Gold-Silberaktie bereits wieder ein Kauf?
© Bild von István Mihály auf Pixabay
Unmittelbar vor der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed am morgigen Mittwoch (18. März) stehen Gold und Silber unter Druck.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 17,15 EUR -0,48 % Baader Bank

Die beiden Edelmetalle konnten bislang nicht nachhaltig vom Iran-Krieg profitieren. Nach einem ersten kräftigen Preisanstieg zu Beginn des Konflikts gerieten Gold und Silber mit fortschreitender Dauer in die Defensive.

Das Blatt wendete sich nicht zuletzt aufgrund des Wiedererstarkens des US-Dollars. Der Geenback legte in den letzten Tagen deutlich zu und limitiert(e) so die Edelmetalle. Der Markt ist derzeit im Begriff, eine restriktivere Zinspolitik der Fed einzupreisen. Von der Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank rücken die Marktakteure ab.

Wie es um die Befindlichkeiten der Fed bestellt ist, könnte sich bereits morgen zeigen, denn neben der eigentlichen Leitzinsentscheidung veröffentlicht die US-Notenbank ihre Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Und diese werden vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage große Beachtung finden.

Kurzum. Ein Wiedererstarken des US-Dollars und anziehende Anleiherenditen setzen Gold und Silber aktuell zu. Gold notiert aber noch immer oberhalb von 5.000 US-Dollar und Silber oberhalb der wichtigen Marke von 80 US-Dollar. Noch haben es beide Edelmetalle selbst in der Hand, ihre Aufwärtsbewegungen in Richtung 6.000 US-Dollar bzw. 120 US-Dollar fortzusetzen.

Die Aktienkurse der Gold- und Silberproduzenten haben aufgrund der rückläufigen Gold- und Silberpreise gelitten. Zu den spannendsten Gold-Silberproduzenten gehört jedoch nach wie vor die US-amerikanische Hecla Mining. Bis auf knapp 34 US-Dollar jagte die Aktie nach oben. Aus fundamentaler Sicht steht das Unternehmen exzellent dar. Mit dem Erreichen der 20 US-Dollar hat die Aktie nun ein spannendes charttechnisches Niveau erreicht.

Hecla Mining – Ist diese Gold-Silberaktie bereits wieder ein Kauf?

Der US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) veröffentlichte für das 4. Quartal 2025 starke Ergebnisse (wir berichteten am 18. Februar über diese), muss sich nun aber der aktuellen Gemengelage beugen.

Mit dem Erreichen der 34 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Dass diese so kräftig ausfielen, ist nicht zuletzt das Ergebnis der vorherigen Hausse. Mit dem Erreichen der 20 US-Dollar stoppten die Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte zur Ausbildung eines Korrekturbodens an. Bislang verläuft dieser Prozess vielversprechend. Die Aktie hat jederzeit die Chance, Erholungsversuche in Richtung 26 US-Dollar zu lancieren. Sollte es hingegen unter die 18 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste die Lage neu bewertet werden.

Bn-Redaktion/mt
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