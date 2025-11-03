Gold und Silber straucheln weiter

Gold und Silber straucheln weiter: Kommen bei dieser Gold-Silberaktie nun Kaufchancen?
© Foto von Zlaťáky.cz auf Unsplash
War die jüngste Stabilisierung der Gold- und Silberpreise nur eine Verschnaufpause, ehe die Rutschpartie abermals Fahrt aufnimmt? Die aktuelle Phase ist nicht ohne Risiken, könnte auf lange Sicht aber auch Chancen mit sich bringen.
Gold unter 4.000 US-Dollar und Silber unter 50 US-Dollar

Gold und Silber notieren zur Stunde unterhalb der relevanten Preisbereiche von 4.000 US-Dollar bzw. 50 US-Dollar. Noch halten die beiden Edelmetalle Kontakt zu den beiden genannten Preisbereichen. Sollte der Kontakt jedoch abreißen, könnte es prekär werden. Die potenziellen „Fallhöhen“ sind nach den dynamischen Rekordjagden beachtlich. So könnte Gold ein Preisrutsch auf 3.430 US-Dollar drohen, sofern die untergeordnete Unterstützung von 3.800 US-Dollar nicht halten sollte. Auch für Silber könnte es brenzlig werden. Eine Bewegung auf 43 US-Dollar sollte bei fortgesetzter Schwäche nicht überraschen. Auf lange Sicht wäre ein solcher Rücksetzer nicht einmal ein Beinbruch. 

Unter fundamentalen Aspekten kommt aktuell Druck vor allem vom Devisenmarkt. Der US-Dollar wittert Morgenluft, nachdem eine weitere Zinssenkung in 2025 durch die US-Notenbank wohl vom Tisch ist. Zumindest werden die Chancen auf eine Zinssenkung im Dezember seit dem letzten US-Notenbanktermin (29. Oktober) vom Markt als geringer eingeschätzt. Der wichtige US-Dollar-Index attackiert den Kursbereich von 100 Punkten. Sollte es zu einem dynamischen Ausbruch über die 100er Marke kommen, könnte dieser ein Ende der Bodenbildung einleiten und letztendlich würde das auch eine untere Trendwende forcieren. Sollte der US-Dollar wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, könnte das den Edelmetallen Druck machen; zumindest temporär.

Pan American Silver – Kommen bei dieser Gold-Silberaktie nun Kaufchancen?

Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) gehört zu den spannendsten Gold-Silberproduzenten. Durch die Übernahme von MAG Silver hat das Unternehmen den Schwerpunkt wieder mehr in Richtung Silber verlegt. 

Pan American Silver Aktie bei Börsennews in der Analyse

Pan American Silver wird am 12. November nach Handelsschluss die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 präsentieren. Ob der aktuellen Situation / Konstellation werden die Zahlen einen hohen Stellenwert haben und könnten womöglich wichtige Impulse geben.

Aus charttechnischer Sicht läuft gegenwärtig ein Stabilisierungsversuch. Mit dem Zwischenhoch bei 42,6 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein und drückten die Aktie in den Unterstützungsbereich 35 US-Dollar / 33 US-Dollar. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot) ist dahin. Der mittelfristige ist hingegen noch intakt. 

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Ausflüge unter die 33 US-Dollar sollten tunlichst ausblieben. Ein Vorstoß über die 42,6 US-Dollar würde hingegen die Rallye wieder ankurbeln.

Bn-Redaktion/mt
