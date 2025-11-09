Anzeige
Gold und Silber vor der Trendwende

Diese Produzentenaktie könnte nach Zahlen durchstarten 09.11.2025, 09:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber vor der Trendwende: Diese Produzentenaktie könnte nach Zahlen durchstarten
© bn Symbolbild
Gold und Silber konsolidieren aktuell noch, doch mit der ruhigen Phase könnte es jederzeit vorbei sein. Vor allem die prekäre Verfassung der Aktienindizes könnte bald wieder den sicheren Häfen Gold und Silber massiven Zulauf bescheren. Die bullischen Szenarien sind für beide Edelmetalle trotz Konsolidierung noch immer intakt. Die Rekordjagd könnte jederzeit wieder aufgenommen werden.
Hecla Mining 12,04 EUR +0,42 % Lang & Schwarz
Silber 48,35 USD +0,67 % Lang & Schwarz
Gold 3.999,94 USD ±0,00 % Forex

Die Aktien der Gold- und Silberproduzenten durchliefen turbulente Wochen. Die exponierten Kurse hatten die Produzentenaktien per se anfällig gemacht für heftige Korrekturen. Mit der Schwäche von Gold und Silber fand sich der „passende“ Auslöser. Die Aktienkurse rauschten in die Tiefe, zeigten aber zuletzt hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung.

Zu den Aktien die kürzlich mächtig Federn lassen mussten, gehört auch das US-amerikanische Urgestein Hecla Mining. Der Gold-Silberproduzent legte kürzlich die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Und diese fielen so schlecht nicht aus.

Hecla Mining könnte nach Zahlen durchstarten

Schauen wir uns die Zahlen der US-Amerikaner einmal im Detail an. Hecla Mining gab die Umsätze im 3. Quartal 2025 mit 409,542 Mio. US-Dollar an, nach 245,085 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Der den Stammaktionären zurechenbare Gewinn wurde mit 100,588 Mio. US-Dollar angegeben, nach 1,623 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Auch weitere Kennzahlen fielen exzellent aus. So wurde das bereinigte EBITDA mit 195,695 Mio. US-Dollar veröffentlicht, nach 88,859 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Ein bärenstarker free cash flow n Höhe von 90,144 Mio. US-Dollar rundete die Zahlenveröffentlichung ab. Zum Vergleich: Im 3. Quartal 2024 war dieser mit -0,690 Mio. US-Dollar noch negativ.

Aktienanalyse im Chart

Der Markt reagierte überaus wohlwollend auf die Zahlen. Die Aktie (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) legte im Anschluss kräftig zu. Kurzzeitig sah es sogar danach aus, dass es  der Aktie gelingen könnte, das markante Hoch bei 15,8 US-Dollar zu überspringen und so die Rallye neu zu entfachen. Der Versuch scheiterte zwar, doch Hecla Mining sieht aus charttechnischer Sicht  weiterhin überaus vielversprechend aus. Vor allem der vermeintlich stark ausgeprägte Boden im Bereich von 12 US-Dollar nährt die Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Rallye. Sollte es für Hecla Mining über die 15,8 US-Dollar gehen, würde sich die Tür in Richtung weit öffnen. Rücksetzer sollten hingegen auf 12 US-Dollar begrenzt bleiben. Ein Unterschreiten dieses Kursbereiches würde die Aktie in Bedrängnis bringen.

Bn-Redaktion/mt
