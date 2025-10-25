Anzeige
Gold wankt bedenklich

25.10.2025, 08:35 Uhr

Gold wankt bedenklich: Und nun auch noch das: Newmont enttäuscht mit Zahlen
© Symbolbild bn
Nach den spektakulären Preiseinbrüchen bei Gold und Silber hat sich die Lage beruhigt; zumindest augenscheinlich. Doch die Sorge bleibt, dass es mit dem Abverkauf weitergeht, denn sowohl Gold als auch Silber sind in den letzten Monaten exzellent gelaufen. Und das könnte weitere Gewinnmitnahmen provozieren. Die Lage bleibt trotz Beruhigung fragil. Für Gold ist es wichtig, die Konsolidierung, den Schwächeanfall auf 4.000 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es unter diese psychologisch wichtige Grenze gehen, ist Obacht geboten. Das könnte die nächste Abverkaufswelle provozieren. Zumindest stabilisierten die am gestrigen Freitag veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten die Lage. Einer Leitzinssenkung durch die Fed sollte nun nichts mehr im Weg stehen.
Newmont Corp. – Branchenprimus enttäuscht mit Zahlen

Der Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) legte am Donnerstag (23. Oktober, nach US-Handelsschluss) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Auf den ersten Blick wussten die Zahlen durchaus zu gefallen. Die Reaktion des Marktes fiel allerdings sehr zurückhaltend aus. Und das hatte einen Grund. Schauen wir uns die Daten einmal im Detail an.

Chart

Der weltgrößte Goldproduzent gab den Umsatz im 3. Quartal 2025 mit 5,524 Mrd. US-Dollar an, nach 4,605 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Die deutliche Umsatzsteigerung wurde nur durch den im Jahresvergleich deutlich höheren Goldpreis ermöglicht. Der beim Verkauf erzielte Preis lag mit 3.539 US-Dollar deutlich über dem Verkaufspreis im 3. Quartal 2024 mit 2.518 US-Dollar. Damit wurde der deutliche Produktionsrückgang mehr als ausgeglichen. Und das ist genau der Punkt, mit dem der Markt haderte. Die anrechenbare Goldproduktion belief sich im September-Quartal 2025 auf „nur“ 1,42 Mio. Unzen, nach 1,67 Mio. Unzen im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Produktionsrückgang war das Haar in der Suppe. Die anderen Kennzahlen wussten wieder zu gefallen. So belief sich der bereinigte Gewinn auf 1,883 Mrd. US-Dollar, nach 0,936 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Der free cash flow wurde mit 1,571 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 0,760 Mrd. US-Dollar im Vergleichszeitraum 2024.

Der Goldpreisrückgang und die verhaltene Reaktion auf die Zahlen haben der Aktie schwer zugesetzt. Newmont entfernte sich deutlich vom Zwischenhoch bei 100 US-Dollar. Aktuell steuerte die Aktie die wichtige Unterstützung von 80 US-Dollar an. Sollte dieser Preisbereich nicht halten, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 70 US-Dollar zu rechnen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein neues Verlaufshoch muss her, um die Rallye zu reaktivieren.

Bn-Redaktion/mt
