Gold wieder zurück über der 5.000 US-Dollar-Marke

14.02.2026, 09:17 Uhr

Gold wieder zurück über der 5.000 US-Dollar-Marke: Dieser Goldproduzent glänzt mit exzellenten Zahlen
© bn Symbolbild
Mit Vehemenz kehrte der Goldpreis am Freitag wieder über die psychologisch eminent wichtige Marke von 5.000 US-Dollar zurück. Diese ging dem Edelmetall im Wochenverlauf verloren.
Übergeordnet konsolidiert der Goldpreis noch immer. Und obgleich das Edelmetall den einen oder anderen schwierigen Handelstage überstehen musste, vollzieht sich die Konsolidierung nach wie vor in geordneten Bahnen. Das nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die 6.000 US-Dollar als mögliches Preisziel in 2026 sollte man noch nicht abschreiben.

Am Freitag sorgten die überraschend positiv ausgefallenen US-Verbraucherpreisdaten für Januar für gute Stimmung an den Finanzmärkten – nicht zuletzt profitierte auch der Goldpreis davon.

Die Quartalsberichtssaison hat den Goldsektor fest im Griff. Am Donnerstag nach Handelsschluss legte der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Einmal mehr wurden die Kanadier ihrem Ruf gerecht, ein fundamental exzellent aufgestellter Produzent zu sein.

Chart zur Aktie

Agnico Eagle Mines – Goldproduzent glänzt mit exzellenten Zahlen

Schauen wir uns den Quartalsbericht einmal im Detail an. Agnico Eagle Mines verzeichnete im 4. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,523 Mrd. US-Dollar, nach „nur“ 0,509 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der bereinigte Gewinn wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 1,351 Mrd. US-Dollar vermeldet, nach 0,632 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA belief sich auf spektakuläre 2,509 Mrd. US-Dollar, nach 1,332 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der wichtige free cash flow verbesserte sich auf 1,310 Mrd. US-Dollar, nach 0,570 Mrd. US-Dollar. Agnico Eagle Mines produzierte im 4. Quartal 2025 840.608 Unzen Gold zu AISC in Höhe von 1.517 US-Dollar je Unze. Zum Vergleich: Im 4. Quartal 2024 produzierte Agnico Eagle Mines 847.401 Unzen Gold bei AISC in Höhe von 1.316 US-Dollar.

Die Zahlen kamen gut an und wurden vom Markt honoriert. Ohnehin präsentiert sich die Aktie während der laufenden Gold-Konsolidierung in blendender Verfassung. Das bis dato gültige Rekordhoch von knapp 228 US-Dollar befindet sich noch immer in Sichtweite. Auf der Unterseite hat sich der Kursbereich von 188 US-Dollar / 180 US-Dollar als tragfähige Unterstützung etabliert. Darunter sollte es nun nicht mehr gehen, um das bullische Szenario nicht doch noch zu gefährden.    

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
