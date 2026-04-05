Gold zeigt Comeback-Qualitäten. Jetzt auf 5.000 USD?

Dieser Goldaktie könnte jetzt wieder durchstarten 05.04.2026, 08:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold zeigt Comeback-Qualitäten. Jetzt auf 5.000 USD? Dieser Goldaktie könnte jetzt wieder durchstarten
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Die Lage ist fragil. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten wirbelt die Finanzmärkte durcheinander. Nicht zuletzt steht Gold unter dem Einfluss der Ereignisse. Kurz nach dem Beginn der militärischen Auseinandersetzung geriet der Goldpreis unter Druck.
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Name Aktuell Diff. Börse
Kinross Gold 31,54 USD -1,50 % AMEX
Gold 4.616,56 USD -1,28 % Forex

Der rasante Anstieg der Ölpreise sorgte für große Verunsicherung. Inflationssorgen und die daraus resultierenden Erwartungen von Zinserhöhungen ließen die Renditen der Staatsanleihen steigen. So legten die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen mit Beginn des Iran-Kriegs kräftig zu. Für den Goldpreis wurde das hohe Niveau der Anleiherenditen zum Problem. Das zwang das Edelmetall zwischenzeitlich in die Knie. Der Verlust der eminent wichtigen Unterstützungszone 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar brachte Gold massiv in Bedrängnis. In dieser Phase war es wichtig, dass es Gold gelang, die 4.000 US-Dollar zu verteidigen. Gold drehte bereits vorab nach oben ab. Der Rücksetzer des Goldpreises auf 4.100 US-Dollar in Verbindung mit der anschließenden Erholung könnte mittlerweile als eine Art Marktbereinigung gewertet werden – zumal es Gold gelang, die 4.500 US-Dollar zurückzuerobern. Dennoch gilt: Um das Comeback zu bestätigen, muss das Edelmetall nachsetzen. Im besten Fall nutzt Gold das Momentum und kassiert die Widerstände bei 4.800 US-Dollar und 5.000 US-Dollar ein. Mit Blick auf die Unterseite gilt – unter die 4.100 US-Dollar sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden.

In der aktuellen Situation könnte es sich unter antizyklischen Aspekten lohnen, bei der einen oder anderen Produzentenaktie bereits genauer hinzusehen. Eines der fundamental interessantesten Unternehmen ist der kanadische Produzent Kinross Gold.

Aktienanalyse

Kinross Gold – Aktie könnte jetzt wieder durchstarten

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold (WKN: A0DM94 | ISIN: CA4969024047 | Ticker-Symbol: KIN2) bildete in den letzten Wochen im Bereich von 38,5 US-Dollar ein markantes Doppeltop aus. Die einsetzende Korrektur des Goldpreises zwang schließlich auch Kinross Gold in die Knie. Im Ergebnis rutschte die Aktie zuletzt auf 25 US-Dollar ab.

Die 25 US-Dollar bildeten den bisherigen Tiefpunkt der Korrektur. Die Aktie hat gute Chancen, dass das auch so bleibt. Sollte es allerdings zu einem deutlichen Rücksetzer unter die 25 US-Dollar kommen, wäre Obacht geboten.

Mit der Rückkehr über die 30 US-Dollar stabilisierte Kinross Gold das Chartbild. Nun muss es für die Aktie über die 35 US-Dollar / 35,5 US-Dollar gehen, um die bisherigen Verlaufshochs noch einmal in Angriff zu nehmen.

Kinross Gold hat für den 29. April die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse angekündigt. 

Bn-Redaktion/mt
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