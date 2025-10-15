Anzeige
+++Milliardär-gestützt Eine 10-Bagger-Goldaktie, die gerade erst durchstartet!+++
Goldman Sachs nach Zahlen

Kippt die Aktie nun nach unten weg? 15.10.2025, 15:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldman Sachs nach Zahlen: Kippt die Aktie nun nach unten weg?
© Bild von Predrag Kezic auf Pixabay
Die Quartalsberichtssaison hat ihren ersten Höhepunkt erreicht. Im Fokus standen die ersten Quartalsberichte aus dem US-Finanzsektor.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Goldman Sachs Group 666,55 EUR +0,08 % Lang & Schwarz

Zu den berichtenden Unternehmen zählte auch Goldman Sachs. In Anbetracht der zurückliegenden Kursrallye und des exponierten Kursniveaus wurden die Zahlen mit Spannung erwartet.

Q3-Daten auf einen Blick

Die Zahlen, die Goldman Sachs für das 3. Quartal 2025 vorlegte, fielen positiv aus und wussten durchaus zu überzeugen. Doch der Funke wollte nicht auf den Aktienkurs überspringen. Schauen wir uns einmal einige Eckdaten an. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im 3. Quartal 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um fast 20 Prozent auf nun 15,184 Mrd. US-Dollar, nach 12,699 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Im 3. Quartal 2025 verzeichnete Goldman Sachs einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 3,860 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem EPS (earnings per shares) in Höhe von 12,25 US-Dollar. Zum Vergleich: Im 3. Quartal 2024 belief sich der Gewinn auf 2,780 Mrd. US-Dollar. Das entsprach wiederum einem EPS in Höhe von 8,40 US-Dollar. Goldman Sachs konnte die Analystenerwartungen übertreffen.

Goldman Sachs – Aktie reagiert zurückhaltend

Wer nun einen kräftigen Kursanstieg infolge der Zahlen erwartet hatte, wurde bislang enttäuscht. Die Aktie von Goldman Sachs (WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker-Symbol: GOS) reagierte recht zurückhaltend auf die Daten.

Aus charttechnischer Sicht hat sich im Bereich von 800 US-Dollar / 810 US-Dollar ein markanter Widerstandsbereich etabliert. Dieser stellt sich bislang als eine zu große Herausforderung für die Aktie dar. Ein Ausbruch würde ein frisches Kaufsignal auslösen, doch derzeit sieht es eher nach einer Schwächephase bzw. Konsolidierung aus. Nach den Zahlen ist die Luft raus; um es einmal salopp zu umschreiben. Potenzielle Unterstützungszonen sind in den Kursbereichen um 750 US-Dollar, 700 US-Dollar und 650 US-Dollar zu finden. Ein Rücksetzer unter die 650 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen, würde in diesem Fall doch auch die 200-Tage-Linie zur Disposition stehen. Kurzum. Sollte nicht schleunigst ein Ausbruch über die 810 US-Dollar erfolgen, steigt das Risiko einer einsetzenden Korrektur. Die 650 US-Dollar sind als Unterstützung von zentraler Bedeutung.

Das sagen Analysten

Die Zahlenveröffentlichung rief die ersten Analysten auf den Plan. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihr Votum „sector perform“ und das Kursziel von 843 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ2L2S
Ask: 0,40
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UJ07Y1
Ask: 1,60
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ2L2S UJ07Y1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Chip-Monopolist: ASML trotzt Handelskrieg dank KI-Auftragsflut

12:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power: Ist die Wunder-Rallye schon vorbei?

12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Wie das Kaninchen vor der Schlange!

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Logistik-Offensive: DHL investiert 300 Millionen in Afrika-Expansion…

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax in der Bredouille. Könnte heftig werden: RWE – Aktie vor Mega…

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjagd an der Wall Street: Goldman Sachs überflügelt Rivalen …

Gestern 18:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Comeback-Chance: Zalando-Aktie vor der Trendwende? Das spricht für …

Gestern 18:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Wettkampf: AMD sichert Mega-Deal: Oracle setzt auf Nvidias …

Gestern 17:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer