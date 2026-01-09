Hannover Rück unter Druck: Aktie vergeigt den Jahresauftakt. Wie weit kann das jetzt gehen?

Wachstumsmarkt Krebsvorsorge
09.01.2026, 13:08 Uhr

Ende 2025 hatte die Aktie der Hannover Rück die große Chance, die Weichen für einen positiven Start ins neue Jahr zu stellen. Nach einem eher durchwachsenen Jahr 2025 wäre diese Weichenstellung ein Lichtblick gewesen. Hierzu hätte es „nur“ über den Widerstand von 270 Euro gehen müssen. Dazu kam es allerdings nicht. Trotz aller Bemühungen scheiterte das Unterfangen bislang. An den Folgen des Scheiterns könnte die Aktie noch einige Zeit zu knabbern haben.
Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) überschrieben wir an dieser Stelle am 26. Dezember mit „Folgt einem durchwachsenen 2025 ein spektakuläres 2026?“. Nach den ersten Handelstagen im neuen Jahr lässt sich zumindest feststellen, dass die Aktie den Jahresauftakt in den Sand gesetzt hat. 

Hannover Rück Aktienchart

Ende Dezember startete die Hannover Rück mehrere Versuche, die 270 Euro aufzubrechen. Trotz vielversprechender Ansätze führte keiner der Versuche zum Erfolg. Mit dem Jahresbeginn kamen schließlich knackige Gewinnmitnahmen auf. Aktuell erreicht die Aktie den Unterstützungsbereich um 245 Euro und droht, auf der Unterseite weiter in Bedrängnis zu geraten. 

Das Chartbild sendet eine Vielzahl von Warnzeichen. Einmal abgesehen davon, dass der Widerstand um 270 Euro seine Relevanz deutlich erhöht hat, trübt der Verlust zahlreicher Unterstützungen das Chartbild der Hannover Rück ein. Vor allem der Verlust der wichtigen Unterstützungen von 260 Euro und 250 Euro schmerzt. Gleichzeitig kreuzte die Aktie die 200-Tage-Linie bärisch. Zu allem Überfluss fiel sie dann auch in den ehemaligen Abwärtstrend (rot dargestellt) zurück.

Zusammengefasst

Während der Dax einen sehr robusten Start ins Jahr 2026 verzeichnete, schwächelt die Aktie des Rückversicherers. Und der schwache Jahresauftakt könnte sich fortsetzen. Nach dem Verlust der 250 Euro droht der Aktie eine Ausdehnung der Bewegung auf 240 Euro. Sollte es auch darunter gehen, könnte sich die Hannover Rück bald im Bereich von 232 Euro / 230 Euro wiederfinden. Um das aktuell zu beobachtende Abwärtsmomentum abzuschwächen, bedarf es eines Vorstoßes über die 260 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg haben die Aktie der Hannover Rück auf „buy“ belassen. Auch das Kursziel von 312 Euro wurde noch einmal bestätigt.

Bn-Redaktion/mt
