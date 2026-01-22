Gold über 4.800 US-Dollar:
Canary Gold bricht um 16 % aus — Die Bohrungen haben offiziell begonnen
Anzeige
Hannover Rück vor Kursdebakel

Wenn diese Unterstützung fällt, dann könnte es bitter werden 22.01.2026, 11:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hannover Rück vor Kursdebakel: Wenn diese Unterstützung fällt, dann könnte es bitter werden
© Foto von Agence Olloweb auf Unsplash
Seit Anfang Mai des vergangenen Jahres befindet sich die Aktie der Hannover Rück im Abwärtstrend. Im Dezember setzte die Aktie kurzzeitig zum Ausbruch an. Der Versuch begann vielversprechend, doch im entscheidenden Moment verließen die Aktie die Kräfte. Sie kippte nach unten weg. Der Abgabedruck nahm zu. Das Chartbild trübte nachhaltig ein und es könnte noch schlimmer kommen, wie ein Blick auf den unteren Chart deutlich macht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 240,40 EUR +0,33 % Tradegate

Hannover Rück - Wenn diese Unterstützung fällt, dann könnte es bitter werden

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) überschrieben wir an dieser Stelle am 09. Januar mit „Aktie vergeigt den Jahresauftakt. Wie weit kann das jetzt gehen?“. Damals setzte die Hannover Rück unter die eminent wichtige Marke von 250 Euro. Das gleichzeitig durch den Rücksetzer ausgelöste Verkaufssignal entfaltete sofort seine Wirkung in Richtung des nächsten relevanten Unterstützungsbereiches um 240 Euro. Zudem wurde damit der Wiedereintritt in den Abwärtstrend (rot dargestellt) besiegelt.

Hannover Rück Aktienchart

Mittlerweile steht diese außerordentlich wichtige Unterstützung von 240 Euro im Fokus. Sollte es darunter gehen, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 220 Euro anschließen. Weitere charttechnische Signale mahnen zur Vorsicht. Der Aktienkurs bewegt sich unterhalb der 200-Tage-Linine. Zudem dreht die 200-Tage-Linie immer deutlicher nach unten ab. Während eine ansteigende 200-Tage-Linie ein bullisches Signal ist, ist eine fallende 200-Tage-Linie – so wie jetzt hier zu beobachten – ein negatives Signal. 

Zusammengefasst

Die charttechnischen Warnsignale mehren sich. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 240 Euro kommen, könnte es für die Hannover Rück eng werden. Auch ein knackiger Rücksetzer – eine Art Marktbereinigung – ist nicht auszuschließen. Die wichtigen Marken auf der Unterseite lauten 220 Euro und 200 Euro. Bei einem Rücksetzer unter die Marke von 200 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, gelingt im besten Fall zunächst die Verteidigung der 240 Euro. Anschließend muss es über die 250 Euro und 260 Euro gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg haben die Aktie der Hannover Rück auf „buy“ belassen. Auch das Kursziel von 312 Euro wurde noch einmal bestätigt. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ebenfalls ihr Votum „buy“. Das Kursziel senkten sie jedoch von 308 Euro auf 299 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MG9629
Ask: 1,10
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM4HMJ
Ask: 5,90
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MG9629 MM4HMJ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen Hauptdiskussion
3 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
4 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
5 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
6 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Angriff auf Nvidia: Bald neuer Chip-Gigant an der Börse

10:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Prognose: Goldmann Sachs sieht Gold weiter steigen

10:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cashflow-Rekord: Milliarden-Überraschung bei VW

10:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stabilisiert sich nach Trump-Rede: BASF – Das wird nun …

8:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Akademiker zittern: Warum KI Handwerker reich macht

Gestern 17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TACO-Trump: Macht er wieder einen Rückzieher?

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin unter Druck: Super profitable Krypto‑Strategie kollabiert…

Gestern 16:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Schicksalstag: Bayer - Aktuelle Kursrallye nur der …

Gestern 14:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer