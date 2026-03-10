Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie:
Hewlett Packard Enterprise mit Zahlen

10.03.2026, 12:06 Uhr

Hewlett Packard Enterprise mit Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die Aktie?
© Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Hewlett Packard Enterprise (oder kurz HPE) veröffentlichte am gestrigen Montag (09. März) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2026. Die präsentierten Quartalsergebnisse konnten sich sehen lassen und nährten damit die Hoffnung auf einen nachhaltigen Kursanstieg der Tech-Aktie.
Hewlett Packard Enterprise mit starkem Start ins Fiskaljahr 2026

HPE berichtete über die Entwicklung des 1. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 31. Januar  2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen vermeldete gegenüber dem 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen kräftigen Umsatzsprung. Das Unternehmen gab den Umsatz mit 9,301 Mrd. US-Dollar an, nach 7,854 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. 

HPE vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum zudem einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 0,452 Mrd. US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn noch auf 0,627 Mrd. US-Dollar. Das EPS (earnings per share) wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 0,31 US-Dollar angegeben, nach 0,44 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn in Höhe von 0,930 Mrd. US-Dollar, nach einem Gewinn in Höhe von 0,684 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal des Fiskaljahres 2025. Auch hier der Blick auf das EPS: HPE gab das EPS (non-GAAP) mit 0,65 US-Dollar an, nach 0,49 US-Dollar im 1. Quartal des Fiskaljahres 2025. Der wichtige free cash flow wurde mit +0,708 Mrd. US-Dollar veröffentlicht, nach -877 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2025.

Aktienchart von Hewlett Packard Enterprise

Starker Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 

Eine robuste Netzwerksparte sowie eine verbesserte Profitabilität in den Bereichen Cloud und KI nahm das Unternehmen zum Anlass, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 anzuheben. HPE erwartet nunmehr ein Umsatzwachstum in einer Spanne von 17 Prozent bis 22 Prozent. Das EPS (GAAP) wird zwischen 1,02 US-Dollar und 1,22 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) zwischen 2,30 US-Dollar und 2,50 US-Dollar.

Das macht die Aktie

Hewlett Packard Enterprise WKN: A140KD | ISIN: US42824C1099 | Ticker-Symbol: 2HP) reagierte zunächst verhalten positiv auf die Zahlen. Aus charttechnischer Sicht gelang es der Aktie, sich vom Unterstützungsbereich von 20 US-Dollar zu lösen. Damit ist allerdings noch nicht sonderlich viel gewonnen. Um das Momentum wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die Widerstände bei 25 US-Dollar und 26,5 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 20 US-Dollar wäre hingegen ein herber Rückschlag.

Bn-Redaktion/mt

