Hewlett Packard Enterprise unter Druck

Zauber der Zahlen verpufft – Wie dramatisch wird der Abverkauf? 12.06.2026, 09:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hewlett Packard Enterprise unter Druck: Zauber der Zahlen verpufft – Wie dramatisch wird der Abverkauf?
© Bild von Christos Giakkas auf Pixabay (Symbild)
Hewlett Packard Enterprise (oder kurz HPE) veröffentlichte vor einigen Tagen die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2026. Wir berichteten am 02. Juni ausführlich über die exzellenten Quartalsergebnisse des Technologiekonzerns.
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Hewlett Packard Enterprise 40,19 EUR -0,89 % Baader Bank

In einer ersten Reaktion schoss die HPE-Aktie fulminant nach oben. Die Aktie schien temporär der Schwerkraft entsagt zu haben. Kurzzeitig schnupperte der Tech-Wert am Kursbereich von 65 US-Dollar. Dieser Höhenflug war jedoch nur von kurzer Dauer. Dunkle Wolken zogen über den Technologiebereich auf und insbesondere für Aktien mit KI-Bezug kam es in den letzten Tagen knüppeldick. 

Maßgeblichen Anteil am (temporären) Stimmungsumschwung hatte der vorsichtige Broadcom-Ausblick. Der Broadcom-Konzern veröffentlichte zwei Tage nach HPE seine Ergebnisse und patzte bekanntlich mit dem vorsichtigen Ausblick. Die KI-Rallye bekam erste größere Risse. Als „richtige“ Abrissbirne entpuppte sich dann der am letzten Freitag (05. Juni) veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Dieser schürte die Zinsängste. Die Serie schlechter Nachrichten riss nicht ab. Auch die am Mittwoch (10. Juni) veröffentlichten US-Verbraucherpreise bedienten die Zinssorgen. Kurzum: Der nächsten Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (17. Juni) kommt demnach eine große Bedeutung zu. Eine Zinsanhebung jetzt im Juni würde überraschen, aber möglicherweise bereitet die US-Notenbank die Märkte auf einen baldigen Zinsschritt vor. 

Hewlett Packard Enterprise in der Börsennews Aktienanalyse

Zauber der Zahlen verpufft 

Im Detail nahmen wir die Zahlen im Kommentar am 02. Juni unter der Lupe. Hier noch einmal die wichtigsten Ergebnisse. HPE wusste im 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. April  2026) des Geschäftsjahres 2026 vor allem in puncto Umsatzentwicklung zu überzeugen. Im Jahresvergleich legte der Umsatz um satte 40 Prozent auf 10,678 Mrd. US-Dollar zu. Vor allem das Geschäft mit KI-Servern brummte und verhalf HPE zu diesem starken Umsatzanstieg. Das Umsatzwachstum soll im laufenden Quartal weitergehen. HPE erwartet einen Umsatz in einer Spanne von 11,5 Mrd. US-Dollar bis 12,1 Mrd. US-Dollar.
Der Markt war entzückt. Doch der Zauber der Zahlen ist aufgrund der eingangs thematisierten Entwicklungen mittlerweile verflogen. HPE ist massiv unter die Räder gekommen. 

Wie dramatisch wird der Abverkauf?

Hewlett Packard Enterprise WKN: A140KD | ISIN: US42824C1099 | Ticker-Symbol: 2HP) verzeichnete in den letzten Tagen starke Abgaben. Die Lage ist durchaus prekär. Dem Höhenflug auf 65 US-Dollar folgte ein dramatischer Absturz auf 45 US-Dollar. Das muss es in Sachen Dramatik aber noch nicht gewesen sein. Selbst eine Ausdehnung des Kursdebakels auf 30 US-Dollar ist nicht komplett auszuschließen. Darüber liegen mit den 35 US-Dollar und 36,5 US-Dollar aber noch Unterstützungen.

Bn-Redaktion/mt
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