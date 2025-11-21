Uran-Alarm 2026
21.11.2025, 16:11 Uhr

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly & Co. hat einen historischen Meilenstein erreicht: Er ist das erste Gesundheitsunternehmen der Welt, dessen Marktkapitalisierung die Schwelle von 1 Billion US-Dollar überschreitet. Der Kursanstieg wird von Investoren getragen, die massiv auf den Erfolg der Medikamente zur Gewichtsreduktion setzen. Mit diesem Aufstieg zementiert Lilly seine Position als weltgrößter Pharmahersteller.
Der Erfolg der GLP-1-Medikamente
Der beeindruckende Aufstieg von Eli Lilly, dessen Aktie seit 2017 massiv an Wert gewonnen hat, ist auf die Klasse der sogenannten GLP-1-Medikamente zurückzuführen. Das Blockbuster-Medikament Zepbound zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes beflügelt die Fantasie der Wall Street. Der Markt für diese Medikamente wird bis 2030 voraussichtlich 95 Milliarden US-Dollar erreichen.

Aktienanalyse

Marktführer Novo Nordisk überholt
Eli Lilly ist es gelungen, seinen dänischen Rivalen Novo Nordisk, der das Feld einst dominierte, zu überflügeln. In nur zwei Jahren konnte Lilly rund zwei Drittel des Marktanteils bei den Neueinstellungen im Bereich der GLP-1-Medikamente gewinnen. Jüngste Studien zeigten, dass Lillys Zepbound im Vergleich zu Novos Wegovy eine stärkere Reduzierung von Bauchfett bewirkte, was die Marktführerschaft des US-Konzerns untermauert.

Die nächste Phase: Die Pille
Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf die nächste Phase: die Einführung einer leicht schluckbaren Pille zur Gewichtsreduktion, die kostengünstiger in der Herstellung ist. Eine Entscheidung der US-Zulassungsbehörde (FDA) über Lillys orales Medikament wird für Anfang 2026 erwartet. Analysten sehen hier enormes Potenzial; die höchsten Schätzungen gehen davon aus, dass der Jahresumsatz der Pille 40 Milliarden US-Dollar übersteigen könnte.

Ungebrochener Optimismus
Trotz Turbulenzen am Markt, der Bedrohung durch Zölle und kurzzeitiger Rückschläge (wie dem Ausschluss von Zepbound aus einer wichtigen Liste von bevorzugten Medikamenten) hat sich die Aktie erholt. Die Anleger verdoppeln ihre Wetten auf Lilly, um vom Kampf gegen die Adipositas-Epidemie zu profitieren. Analysten halten es für sehr möglich, dass Lilly in den kommenden Jahren zu einem 2-Billionen-Dollar-Unternehmen heranwachsen könnte.

Bn-Redaktion/js
