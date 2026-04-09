Research Capital bestätigt $3,00 Kursziel
FUTR zündet die nächste Stufe – Vom Fintech zur globalen Finanzplattform
Anzeige
IBM

Kursziel-Senkungen schüren neue Sorgen 09.04.2026, 15:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

IBM
© Symbolbild von Claudio Schwarz auf Unsplash
Mehrere große Investmentbanken haben ihre Erwartungen an IBM kurz vor den Quartalszahlen gesenkt, was die wachsende Skepsis an der Wall Street verdeutlicht. Belastend wirken geopolitische Risiken, Währungseffekte und ein schwächeres Marktumfeld im Softwaresektor, was sich bereits im Aktienkurs widerspiegelt. Trotz der Unsicherheiten könnten Fortschritte in KI, Cloud und die Confluent-Übernahme langfristig stabilisierend wirken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
IBM 201,08 EUR -2,97 % Quotrix Düsseldorf

Wall Street wird skeptischer vor den Quartalszahlen

Wenige Tage vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 zeichnet sich bei IBM ein ungewöhnlich einheitliches Bild unter Analysten ab. Gleich mehrere große Investmentbanken haben ihre Erwartungen zeitgleich nach unten angepasst. Needham, Stifel und BMO Capital Markets reduzierten unabhängig voneinander ihre Kursziele für den Technologiekonzern, was die wachsende Vorsicht gegenüber der kurzfristigen Entwicklung unterstreicht.

Als zentrale Belastungsfaktoren gelten vor allem geopolitische Risiken sowie makroökonomische Unsicherheiten. David Grossman von Needham verweist insbesondere auf mögliche Störungen durch die angespannte Lage in der Golfregion. Diese könnten sowohl das Softwaregeschäft als auch die Servicesparte beeinträchtigen. Ergänzend dazu sehen die Analysten von Stifel ungünstige Währungseffekte als zusätzlichen Gegenwind, der sich negativ auf die Umsatzentwicklung auswirken dürfte. BMO Capital Markets hebt darüber hinaus hervor, dass der gesamte Softwaresektor aktuell unter Druck bei den Bewertungsmultiplikatoren steht, hält jedoch an einer neutralen Einstufung der Aktie fest.

Kursentwicklung spiegelt die Unsicherheit wider

Die zurückhaltende Einschätzung der Analysten hat sich bereits im Börsenkurs niedergeschlagen. Mit einem aktuellen Stand von 206,70 Euro notiert die IBM-Aktie rund 13 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Seit Jahresbeginn ergibt sich damit ein Minus von etwa 17 Prozent. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass Investoren die kurzfristigen Risiken zunehmend einpreisen und sich vor den anstehenden Quartalszahlen defensiver positionieren.

Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob sich diese Skepsis in den tatsächlichen Geschäftszahlen widerspiegelt oder ob IBM die Erwartungen stabilisieren kann. Historisch betrachtet fällt das erste Quartal bei dem Konzern häufig schwächer aus, was die Prognosen zusätzlich relativiert.

Übernahme und Zukunftstechnologien als Stabilitätsanker

Trotz der gedämpften Stimmung identifizieren Analysten weiterhin mehrere Faktoren, die das Unternehmen stützen könnten. Besonders hervorgehoben werden das breit diversifizierte Portfolio sowie die Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Auch die kontinuierliche Dividendenpolitik wird als stabilisierendes Element wahrgenommen.

Ein konkretes positives Signal liefert zudem die schneller als erwartete Übernahme von Confluent. Dieser Schritt wird von den Marktbeobachtern übereinstimmend als potenzieller Wachstumstreiber für das Softwaregeschäft bewertet, insbesondere im Kontext datengetriebener Anwendungen und moderner Cloud-Infrastrukturen.

Am 22. April richtet sich der Blick der Investoren auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Neben den reinen Kennziffern dürfte vor allem der Ausblick des Managements entscheidend sein. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Nachfrageentwicklung im KI-Segment, die Dynamik im Hybrid-Cloud-Geschäft sowie erste Fortschritte bei der Integration von Confluent. Diese Faktoren werden maßgeblich bestimmen, ob IBM das Vertrauen des Marktes zurückgewinnen kann oder die vorsichtige Haltung weiter Bestand hat.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WA013T
Ask: 1,54
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UQ80NW
Ask: 4,88
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA013T UQ80NW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
4 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
5 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
6 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Thyssenkrupp Marine Systems: Aktie vor nächstem Mega-Schub?

15:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreis-Wende belastet die Märkte: Erstickt der Preisanstieg die …

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall scheitert an wichtiger Marke: Steht die Rüstungsaktie …

12:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Redcare-Aktie bricht ein: Verpufft der gestrige Milliarden-…

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax kalt erwischt. Gewinnmitnahmen bringen Index in Bedrängnis

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden-Verbrennung bei Tesla? 44-Milliarden-Wende reißt tiefes…

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Ist das die Trendwende oder nur ein Intermezzo…

11:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie im Aufwind: Erholungsgewinne nach monatelanger Talfahrt

Gestern 18:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer