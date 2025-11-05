Asiens Krypto-Boom startet:
Im Schatten von Nvidia

Im Schatten von Nvidia

AMD nach starken Zahlen dennoch unter Druck 05.11.2025, 12:31 Uhr

Im Schatten von Nvidia: AMD nach starken Zahlen dennoch unter Druck
© Foto von Sonny Sixteen auf Pexels
Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am gestrigen Dienstag (04. November) die Ergebnisse des 3. Quartals 2025.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 208,13 EUR -1,79 % Baader Bank
NVIDIA 171,66 EUR -0,42 % Gettex

 In der Vergangenheit wusste AMD nicht immer zu überzeugen. Und so war die Anspannung hinsichtlich des Q3-Berichts groß. Und obgleich das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara starke Zahlen vorlegte, ging es für die Aktie im Anschluss nach unten. 

AMD – Starke Zahlen ohne Wirkung 

AMD gab den Umsatz für das 3. Quartal 2025 mit 9,246 Mrd. US-Dollar an, nach 6,819 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Das ist ein Umsatzwachstum von 36 Prozent. Damit konnte AMD das Wachstum wieder beschleunigen. So betrug das Umsatzwachstum von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 „nur“ 32 Prozent. Der Chipkonzern vermeldete zudem für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,243 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,75 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 0,771 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,47 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. AMD veröffentlichte darüber hinaus für das 3. Quartal 2025 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 1,965 Mrd. US-Dollar (EPS 1,20 US-Dollar), nach 1,504 Mrd. US-Dollar (EPS 0,92 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. 

Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren kam im Vergleich zum Vorquartal (2. Quartal 2025) etwas besser in Schwung. AMD verzeichnete in diesem Segment einen Umsatz in Höhe von 4,3 Mrd. US-Dollar; ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum 3. Quartal 2024. Zum Vergleich: Von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 betrug das Plus lediglich 14 Prozent. 

Leichte Verbesserungen verzeichnete AMD auch bei der Bruttomarge. Die Bruttomarge legte im aktuellen Berichtszeitraum auf 52 Prozent zu, nach 50 Prozent im 3. Quartal 2024. Um Sondereffekte bereinigt wies AMD hingegen eine im Jahresvergleich unveränderte Bruttomarge in Höhe von 54 Prozent aus.

Advanced Micro Devices Aktienchart

AMD mit robustem Ausblick auf das laufende Quartal 

Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 9,6 Mrd. US-Dollar +/- 300 Mio. US-Dollar. Die um Sondereffekte bereinigte Bruttomarge wird mit 54,5 Prozent erwartet.

AMD-Aktie nach Zahlen zunächst unter Druck

Die AMD-Aktie (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD) geriet nach starken Zahlen unter Druck. Das ist ein Bild, das sich in dieser Berichtssaison bereits ein ums andere Mal bei anderen Tech-Konzernen bot. Gut ist nicht immer gut genug. Die AMD-Aktie muss nun aufpassen, dass das Ganze nicht in einer Top-Bildung mündet. Der Rücksetzer sollte daher sehr eng begrenzt bleiben. Die erste vermeintlich belastbare Unterstützung ist erst im Bereich von 185,5 US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) zu finden. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.






