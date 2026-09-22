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Intel treibt Comeback voran

Aktie dreht rasant nach oben – die nächsten Kursziele 22.09.2026, 11:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intel treibt Comeback voran: Aktie dreht rasant nach oben – die nächsten Kursziele
AI MODIFIED
© Symbolbild von Magnus Engø auf Unsplash
Die Intel-Aktie startete furios in die neue Handelswoche. Im Montagshandel ging es für die Aktie prozentual zweistellig nach oben. Der Tech-Gigant notiert nach einer ausgeprägten Korrektur wieder oberhalb von 120 US-Dollar. Der Weg zu einem Comeback ist bereitet. Ein Test der markanten Widerstandszone um 140 US-Dollar / 142 US-Dollar scheint unausweichlich.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Intel 106,95 EUR +0,80 % Baader Bank

Die fundamentale Lage hellte sich in den letzten Monaten auf. Der Markt honorierte die Entwicklungen mit einem deutlich höheren Kursniveau. An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass die Intel-Aktie Anfang September des letzten Jahres im Bereich von 25 US-Dollar notierte. 

Intel-Aktie dreht rasant nach oben – die nächsten Kursziele

Die Intel-Aktie (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL) kehrte im gestrigen Montagshandel über die Marke von 120 US-Dollar zurück. Aus charttechnischer Sicht war dieser Schritt eminent wichtig.

Fundamentale Kurstreiber gab es einige. Der starke Rückgang der Ölpreise drängte die Inflationssorgen in den Hintergrund und nahm dem Anstieg der Anleiherenditen das Momentum. So rutschten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen deutlicher unter die psychologisch relevante Marke von 5 Prozent. Gerade im kapitalintensiven Technologiebereich wurde diese Entwicklung überaus positiv zur Kenntnis genommen. Die grundsätzlich positive Stimmung am Aktienmarkt kreierte Kaufinteresse. Davon profitierte die Intel-Aktie auf eindrucksvolle Art und Weise. 

Der Ausbruch über die markanten Widerstände von 100 US-Dollar und 107 US-Dollar war für Intel eine Art Befreiungsschlag. Die frischen Kaufsignale könnten die Aktie nunmehr weit tragen. Das erste potenzielle Bewegungsziel ist der Kursbereich 120 US-Dollar / 123 US-Dollar. Über den muss die Intel-Aktie jetzt, um die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen und den Widerstandsbereich um 140 US-Dollar in Angriff nehmen zu können. 

Intel Aktienchart

Das sagen die Analysten

Die Analysten bleiben zu einem Großteil vorsichtig bei der Bewertung der Perspektiven für die Intel-Aktie. So stufen die Analysten von Bernstein Research die Aktie unverändert mit „market perform“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 110 US-Dollar. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ebenfalls ihr Votum „neutral“. Das Kursziel senkten sie jedoch von 121 US-Dollar auf 112 US-Dollar. 

Zusammengefasst

Mit dem Ausbruch über die Marke von 120 US-Dollar gelang der Aktie eine wichtige Weichenstellung. Weitere Kursgewinne winken. Ein potenzielles Bewegungsziel liegt bei 140 US-Dollar. Unter die Marke von 107 US-Dollar sollte es idealerweise nicht mehr gehen. 

Bn-Redaktion/mt
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