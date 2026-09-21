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Ölpreise geben weiter nach

BP – Ausbruch nimmt abruptes Ende. Nun wird’s brenzlig 21.09.2026, 15:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise geben weiter nach: BP – Ausbruch nimmt abruptes Ende. Nun wird’s brenzlig
AI MODIFIED
© Redaktion - mithilfe von KI generiert
Die Ölpreise setzen zu Wochenbeginn ihre Korrektur fort. Brent-Öl nähert sich der Marke von 100 US-Dollar. WTI-Öl notiert bereits unterhalb dieser psychologisch wichtigen Marke.
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Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,414 EUR -0,83 % Baader Bank

Vorsichtige Anzeichen der diplomatischen Annährung zwischen den USA und dem Iran lassen den Ölmarkt durchatmen. Hoffnungsvolle Signale gab es in den letzten Wochen bereits ein ums andere Mal. Bis zu einer finalen Beilegung des Konflikts ist es noch ein weiter Weg. Mit neuen Rückschlägen muss daher jederzeit gerechnet werden. 

Der Markt honoriert auch eine verbesserte Verfügbarkeit von Rohöl. Die Straße von Hormus entpuppte sich zuletzt als vergleichsweise durchlässig. Das drängte die Versorgungsängste in den Hintergrund. 

Kurzum: Eine gewisse Entspannung macht sich am Ölmarkt breit. Der Preisrückgang kann sich weiter ausdehnen. Sollte es für Brent-Öl unter die 100 US-Dollar gehen, würde die nächste wichtige Unterstützung bei 95 US-Dollar warten. Trotz der aktuellen Entspannung gilt: Die Lage könnte jederzeit wieder eskalieren und so die Ölpreise nach oben treiben.

Die Aktien der Ölproduzenten reagieren auf die rückläufigen Ölpreise mit Gewinnmitnahmen. Besonders für die BP-Aktie kommen diese aus charttechnischer Sicht zur Unzeit.   

BP Aktienchart

BP – Ausbruch nimmt abruptes Ende. Nun wird’s brenzlig 

Unsere letzte Kommentierung zur BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) überschrieben wir an dieser Stelle vor genau einer Woche mit „Aktie läuft und läuft und läuft. Zum damaligen Zeitpunkt beendete BP die bis dato dominierende Handelsspanne mit einem Ausbruch über die obere Begrenzung der Range. Seit dem Juli bewegte sich die BP-Aktie in  der Spanne 5,1 GBP bis 5,6 GBP seitwärts. Dabei staute sich Bewegungspotenzial auf, das sich wiederum mit dem Ausbruch über die 5,6 GBP Bahn brach. Das frische Kaufsignal entfaltete zunächst auch seine Wirkung. Die BP-Aktie löste sich vom Ausbruchsniveau und strebte der Marke von 6,0 GBP entgegen. Der Weg schien frei, doch es kam anders. Die Ölpreise kippten und korrigieren seitdem. 

Gewinnmitnahmen setzten schließlich auch bei der BP-Aktie ein. Aktuell ist ein Rücksetzer unter die 5,6 GBP zu beobachten. Das Kaufsignal droht neutralisiert zu werden. Sollte sich der Wiedereintritt in die Handelsspanne bestätigen, kann es rasch auf 5,1 GBP gehen. Um die Situation zu „retten“, bedarf es eines Vorstoßes über die 5,6 GBP, idealerweise über die 5,8 GBP. Ein Vorstoß über die Zone 6 / 6,1 GBP käme einem Befreiungsschlag gleich. 

Bn-Redaktion/mt
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