Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
DAX-Klimacheck

Diese Konzerne fallen zurück 21.09.2026, 15:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX-Klimacheck: Diese Konzerne fallen zurück
AI MODIFIED
© Bild: iStock.com/appledesign
Wie klimafreundlich wirtschaften die Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX tatsächlich? Ein Klima-Report übersetzt Emissions- und Finanzdaten von 71 Konzernen in eine leicht vergleichbare Gradzahl. Die Ergebnisse zeigen große Unterschiede und bei mehr Unternehmen eine Verschlechterung als eine Verbesserung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.625,00 PKT +1,57 % Lang & Schwarz

71 Unternehmen im Vergleich

Die Untersuchung wertet Nachhaltigkeitsberichte sowie Emissions- und Finanzdaten von insgesamt 71 Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX aus. Entscheidend ist die Frage, wie stark sich die Erde bis 2100 erwärmen würde, wenn die gesamte Weltwirtschaft so wirtschaftete wie das jeweilige Unternehmen. Als Orientierung dient das Pariser Klimaabkommen mit einem Grenzwert von 1,7 Grad. Die Gradzahl soll die Klimaschutz-Fortschritte der Konzerne vergleichbar und verständlich machen.

Deutsche Telekom nähert sich dem Klimaziel

Ein vergleichsweise niedriger Wert ergibt sich für die Deutsche Telekom. Das Unternehmen kommt auf 1,8 Grad, nachdem es ursprünglich bei 5 Grad gestartet war. Der Konzern setzt nach eigenen Angaben auf grünen Strom und höhere Effizienz. Trotz wachsender Datenmengen werde der Gesamtenergieverbrauch konstant gehalten. Der Energieverbrauch sei dabei "von über 90 Kilowattstunden pro Terabyte auf 48 Kilowattstunden pro Terabyte" gesunken. Bis 2040 will die Deutsche Telekom klimaneutral sein.

Bayer kommt auf 7,5 Grad

Insgesamt fällt die Entwicklung weniger günstig aus. Es hätten sich mehr Unternehmen verschlechtert als verbessert. Besonders deutlich zeigt sich die Methodik bei Bayer. Der Konzern liegt laut Report derzeit auf einem Pfad von 7,5 Grad. Neben Emissionen fließen auch wirtschaftliche Kennzahlen ein. Verschlechtert sich die Bilanz, müssten entsprechend die Emissionen sinken. Bei Bayer beeinflussen unter anderem milliardenschwere Rechtsstreitigkeiten die Berechnung. Das Unternehmen hält den Ansatz für unvollständig und verweist auf sein besonderes Geschäftsmodell aus Pharma und Agrar. Bis spätestens 2050 will Bayer klimaneutral sein.

Salzgitter AG setzt auf Wasserstoff

Eine eindeutige Rangfolge besonders problematischer Branchen lässt sich aus den Ergebnissen nicht ableiten. Eine Ausnahme bildet die Chemie-Branche, die weiterhin Schwierigkeiten bei der Senkung ihrer Emissionen habe. Großes Veränderungspotenzial sieht die Analyse zudem in der Stahlindustrie. Die Salzgitter AG liegt derzeit bei 6,4 Grad und verursacht aktuell etwa 8 Millionen Tonnen CO2. Durch den Kauf und die Eigenproduktion von Wasserstoff soll künftig viel klimaschädliches Gas eingespart werden.

Klimaziele und Realität klaffen auseinander

Bis Mitte der 2030er-Jahre soll die Transformation am Standort Salzgitter hin zu einer nahezu CO2-neutralen Stahlproduktion abgeschlossen sein. Der Report zeigt zugleich, dass selbst gesetzte Klimaziele und tatsächliche Entwicklung auseinanderliegen können. Einige Unternehmen formulierten ambitionierte Ziele, zeigten bislang aber zu wenig Fortschritt. Andere hätten niedrige oder keine Ziele und schnitten dennoch gut ab. Kritisch ist zudem, dass ein wirtschaftlicher Abschwung die berechneten Emissionswerte einzelner Unternehmen verschlechtern kann. Solche Klima-Reports können dennoch zusätzlichen Druck erzeugen und Instrumente wie den Emissionshandel ergänzen.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GN2GSG
Ask: 1,18
Hebel: 21,83
mit starkem Hebel
GV4HQX
Ask: 51,82
Hebel: 4,94
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN2GSG GV4HQX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
2 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
3 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
4 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
5 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
6 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
7 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Alphabet profitiert trotz KI-Sicherheitsdebatte: Alphabet Aktie …

21:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Roche erhält EU-Zulassung: Roche Aktie im Fokus EU-Zulassung für …

21:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen erhöht den Spardruck: Volkswagen Aktie im Fokus VW legt …

21:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Diese Technologie soll Häfen schützen

15:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise geben weiter nach: BP – Ausbruch nimmt abruptes Ende. …

15:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

220.000 Wohnungen: Nach dem Linken-Sieg wächst der Druck auf …

14:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz Group unter Druck: Droht der Aktie jetzt der …

13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet stark in die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer