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DAX startet stark in die neue Handelswoche

Deutsche Telekom – Bitteres Kursdebakel hallt nach 21.09.2026, 11:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX startet stark in die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – Bitteres Kursdebakel hallt nach
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© Redaktion - mithilfe von KI generiert
Der DAX startet mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Nach dem großen Verfallstag am Freitag scheint der deutsche Leitindex wie befreit zu sein. Weitere Faktoren schieben den Kursanstieg des Index an.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 27,43 EUR +1,05 % L&S Exchange

Einmal mehr steht der Ölmarkt im Fokus. Zu Wochenbeginn setzt sich der bereits zuletzt zu beobachtende Preisrückgang fort. Brent-Öl nähert sich mit großen Schritten der Marke von 100 US-Dollar. Das letzte Verlaufshoch im Bereich von 110 US-Dollar ist damit in weite Ferne gerückt. Sollte es für Brent-Öl nun auch noch unter die 100 US-Dollar gehen, dann stünde einer Ausdehnung der Korrektur auf 95 US-Dollar nicht sonderlich viel im Wege. Die rückläufigen Ölpreise zeigen auch bei den Anleiherenditen Wirkung. So rutschten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen jetzt deutlicher unter die Marke von 5 Prozent. Auch die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen stehen gegenwärtig unter Druck.

Kurzum: Die Situation am Ölmarkt entspannt sich zu Wochenbeginn weiter. Auch die Anleiherenditen kommen etwas zurück. Der DAX nimmt die positiven Vorgaben auf und kämpft sich im frühen Montagshandel über die Marke von 25.500 Punkten zurück. Mit Blick auf die Unterseite kommt es hier zu einer deutlichen Entspannung. Noch zuletzt drohte ein Test der 25.000 Punkte. Aus charttechnischer Sicht ist für den DAX der Weg in Richtung 26.000 Punkte frei. 

Die Deutsche Telekom geriet zuletzt massiv unter Druck. Das Kursdebakel hallt nach. Das Chartbild scheint indes nun geklärt zu sein. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Deutsche Telekom – Bitteres Kursdebakel halt nach

In unseren letzten Kommentierungen zur Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) thematisierten wir die potenzielle V-Formation (orange). Diese legte eine Bewegung auf 34 Euro nahe. Doch der obere Chart zeigt es deutlich, der Aufwärtstrend (gleich rechter Schenkel der V-Formation) wurde gebrochen. Der Rücksetzer unter die Marke von 28 Euro hat diesen Bruch bestätigt. Das Unvermögen der Aktie, das Widerstandscluster 29,5 Euro / 30,5 Euro aufzubrechen, deutete die Rutschpartie bereits an. 

Für die Aktie der Deutschen Telekom muss es aktuell um Schadensbegrenzung gehen. Aufgrund der charttechnischen Konstellation ist eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung auf 26 Euro bzw. 24 Euro nicht auszuschließen. Um die Lage zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 28 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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