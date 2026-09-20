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VW-Aktie vor turbulentem Montag

Die Lage hat sich plötzlich verändert 20.09.2026, 14:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

VW
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© Foto von Andrea De Santis auf Unsplash
Noch am Freitagvormittag sorgte die jüngste Stärke der Volkswagen-Aktie zusammen mit optimistischen Analystenstimmen für Aufmerksamkeit. Wenige Stunden später änderte eine drastisch gesenkte Jahresprognose die Ausgangslage grundlegend. Milliardenbelastungen, Probleme in China und zusätzliche Kosten für den Konzernumbau stellen die zuvor aufgekommene Zuversicht nun auf eine harte Probe.
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Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 76,25 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Aus der Stärke wird ein Kursrutsch

Noch zuletzt hatte Volkswagen den DAX zeitweise deutlich hinter sich gelassen und innerhalb eines Monats rund 7 Prozent gewonnen. Am Freitag drehte die Stimmung jedoch abrupt. Nach der neuen Prognose sackte die Volkswagen-Aktie deutlich ab und beendete den Xetra-Handel bei 76,52 Euro, ein Minus von 5,58 Prozent. Zeitweise erreichte der Rückgang sogar rund 7,5 Prozent. Damit wurde ein erheblicher Teil der vorherigen Erholung innerhalb kurzer Zeit wieder zunichtegemacht.

Renditeprognose bricht ein

Besonders schwer wiegt die drastische Korrektur der Gewinnerwartungen. Volkswagen rechnet für 2026 nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent. Zuvor hatte die Prognose bei 4,0 bis 5,5 Prozent gelegen, während Analysten durchschnittlich 4,1 Prozent erwartet hatten. Der Konzernumsatz soll rund 315 Milliarden Euro erreichen, nach 321,9 Milliarden Euro im Jahr 2025. Bereinigt um die außergewöhnlichen Belastungen würde die operative Umsatzrendite bei rund 4 Prozent liegen.

Zehn Milliarden Euro belasten Volkswagen

Insgesamt erwartet Volkswagen für 2026 Sondereffekte von rund 10 Milliarden Euro. Allein eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf den Porsche-Goodwill schlägt mit rund 6 Milliarden Euro zu Buche. Hinzu kommen zusätzliche Restrukturierungskosten durch ausgeweitete Vorruhestandsregelungen, den angestrebten Verkauf der Volkswagen Osnabrück GmbH und weitere Wertberichtigungen in China. Rund 0,9 Milliarden Euro der Belastungen waren bereits im ersten Halbjahr verbucht worden. Der Großteil der zusätzlichen Effekte soll im dritten Quartal anfallen.

China wird erneut zum Problem

Gleichzeitig verschärft sich das Marktumfeld insbesondere in China. Volkswagen verweist zudem auf eine schnellere Verschiebung der Nachfrage hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen. Dadurch entwickeln sich vor allem Audi und Volkswagen Pkw schwächer als ursprünglich erwartet. Ausgerechnet die China-Strategie hatte zuletzt zu den Argumenten gehört, mit denen Analysten weiteres Potenzial begründeten. Berenberg hatte Volkswagen mit „Buy“ und 100 Eurobewertet, Jefferies mit „Buy“ und 120 Euro. Diese Kursziele stehen nach der Prognosesenkung nun unter neuen Vorzeichen.

Analystenoptimismus bekommt Belastungsprobe

Auch Morgan Stanley hatte den Konzernumbau zuletzt als ambitioniert, aber grundsätzlich aussichtsreich eingeschätzt. Entscheidend bleibt jedoch, ob Volkswagen seine Kostensenkungen tatsächlich umsetzen und gleichzeitig die Profitabilität stabilisieren kann. Der Netto-Cashflow im Konzernbereich Automobile wird weiterhin bei 3 bis 6 Milliarden Euro erwartet, die Netto-Liquidität bei 32 bis 34 Milliarden Euro. Neue Klarheit dürfte spätestens der Zwischenbericht zum 30. September 2026 bringen, der am 29. Oktober 2026 veröffentlicht werden soll. Für die Volkswagen-Aktie hat sich die Ausgangslage nach dem starken Lauf damit innerhalb weniger Stunden deutlich verändert.

Bn-Redaktion/tb
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