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Mercedes-Benz Group unter Druck

Droht der Aktie jetzt der Ausverkauf? 21.09.2026, 13:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes-Benz Group unter Druck: Droht der Aktie jetzt der Ausverkauf?
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© Foto von Victor Sutty auf Unsplash
Ungeachtet des robusten Gesamtmarktes stehen die Auto-Titel im DAX massiv unter Druck. Auch die Aktie des Stuttgarter Autobauers kann sich der Situation nicht entziehen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 43,93 EUR -0,85 % Baader Bank

Die Probleme der deutschen Autobauer sind hinlänglich bekannt. Absatzprobleme auf dem chinesischen Markt und Konkurrenzdruck auf dem heimischen Markt stehen stellvertretend für zahlreiche Schwierigkeiten. Die jüngste Gewinnwarnung von Volkswagen schockte den gesamten Sektor. Am Freitag passte Volkswagen die Ziele für das Jahr 2026 an und geht nunmehr unter anderem von einer operativen Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent aus. Das bisherige Ziel lautete 4,0 bis 5,5 Prozent. Volkswagen erwartet belastende Sondereffekte in einer Höhe von 10 Mrd. Euro.

Die Anpassung der Jahresziele verfehlte ihre Wirkung nicht. Doch nicht nur die VW-Aktien gingen in die Knie. Auch die Aktien der deutschen Mitbewerber rutschten ab – nicht zuletzt Mercedes-Benz.

Mercedes Benz Aktienchart

Mercedes-Benz Group unter Druck - Droht der Aktie jetzt der Ausverkauf?

Die fundamentalen Herausforderungen spiegeln sich auch in der aktuellen charttechnischen Konstellation der Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) wider. Der letzte Erholungsversuch nahm Anfang September im Kursbereich von 48,5 Euro ein abruptes Ende. Dabei wäre ein erfolgreicher Vorstoß über diese Marke eminent wichtig gewesen. So aber etablierte sich in diesem Bereich eine markante Doppeltopformation. Diese entfaltete rasch ihre Wirkung. Flankiert von der schlechten Nachrichtenlage rutschte die Mercedes-Benz-Group-Aktie ab. 

Mit dem Rücksetzer unter die Unterstützung von 44,5 Euro wurde das erste charttechnische Porzellan zerschlagen. Das Verkaufssignal gewann an Bedeutung. Aktuell sieht es nach einer Ausdehnung der Korrektur auf 42,5 Euro aus. Dort liegt das markante Tief von Ende Juni dieses Jahres. Ein Rücksetzer unter die 42,5 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen. Gleichzeitig würden weitere Abgaben auf 40 Euro und darunter drohen. Eine rasche Rückkehr der Aktie über die 44,5 Euro würde das Chartbild stabilisieren. Doch erst ein Vorstoß über die 48,5 Euro würde die untere Trendwende forcieren. 

Das sagen Analysten

Die Analysten von Berenberg wurden zuletzt vorsichtiger für die Aktie und senkten ihr Kursziel für Mercedes-Benz von 56 Euro auf 52 Euro ab. Die Bewertung blieb mit „hold“ unverändert. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten hingegen ihr Kursziel von 54 Euro. Das Votum lautet nach wie vor „sector perform“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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