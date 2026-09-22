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Novo Nordisk bricht dramatisch ein

Diese Kursziele zeichnen sich jetzt für die Aktie ab 22.09.2026, 10:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk bricht dramatisch ein: Diese Kursziele zeichnen sich jetzt für die Aktie ab
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© Foto von Louis Reed auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk geriet zu Wochenbeginn massiv unter Druck. Kräftige Kursverluste prägten das Handelsgeschehen am gestrigen Montag. Wie kam es zu dem fast schon dramatisch zu bezeichnenden Kursrücksetzer?
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Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 34,49 EUR -1,30 % Gettex

Es war ein Zusammenspiel von fundamentalen und charttechnischen Faktoren, die den Abverkauf initiierten. Im Rahmen des Kapitalmarkttages in London präsentierte sich Novo Nordisk. Die vom Unternehmen kommunizierten Wachstumsziele wussten jedoch nicht zu überzeugen. Novo Nordisk erwartet bis zum Jahr 2030 ein Umsatzwachstum im Rahmen der Peer Group – also ein Wachstum auf Branchenniveau. Der Markt senkte daraufhin den Daumen. 

Erschwerend kam hinzu, dass sich die Aktie des dänischen Pharmakonzerns in einer schwierigen charttechnischen Konstellation befand. Seit der Ausbildung des Verlaufshochs Ende Juli im Bereich von 45 Euro steckt die Aktie in einer Korrektur. 

Im Bereich von 36,2 Euro drehte die Aktie kürzlich nach oben ab. Unmittelbar vor dem Kapitalmarkttag erreichte Novo Nordisk den Widerstandsbereich von 37,5 Euro / 38,0 Euro. Die Aktie versuchte jedoch vergeblich, das Widerstandscluster aufzubrechen. Die Enttäuschung über die mauen Wachstumsziele brach sich schließlich in dieser technisch fragilen Konstellation Bahn. 

Die wichtigen Unterstützungen 36,2 Euro und 35,5 Euro wurden unterschritten. Aktuell steht der Unterstützungsbereich um 35 Euro zur Disposition. Sollte auch diese Zone nachhaltig durchbrochen werden, könnte das aktivierte Verkaufssignal die Aktie auf 32,5 Euro oder gar 30 Euro drücken und so seine Wirkung entfalten. Der Aktie dürften somit turbulente Handelstage ins Haus stehen. 

Novo Nordisk Aktienchart

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan haben ihr Votum „neutral“ für die Aktie bestätigt. Das Kursziel sehen sie bei 275 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 36,79 Euro). Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihre Einstufung „neutral“ für Novo Nordisk. Das Kursziel setzen sie mit 285 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 38,12 Euro) an. Die Analysten der Schweizer UBS bewerten die Aktie ebenfalls mit „neutral“. Das Kursziel setzen sie mit 332 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 44,41 Euro) allerdings etwas höher an.

Zusammengefasst

Der Kapitalmarkttag hätte für den  dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk ein Wendepunkt sein können – wurde es aber nicht, zumindest nicht im positiven Sinne. Vielmehr bestätigten sich die Zweifel des Marktes hinsichtlich des Wachstumspotenzials. Die Quittung folgte auf dem Fuß. Die Novo-Nordisk-Aktie kam unter die Räder. In der aktuellen Situation muss es um Schadensbegrenzung gehen. Im besten Fall halten die 35 Euro. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.  

Bn-Redaktion/mt
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