Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Volkswagen erhöht den Spardruck

Volkswagen Aktie im Fokus VW legt beim Sparprogramm der Kernmarke nach 21.09.2026, 21:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Volkswagen erhöht den Spardruck: Volkswagen Aktie im Fokus VW legt beim Sparprogramm der Kernmarke nach
AI MODIFIED
© Foto von Erik Mclean auf Unsplash
Volkswagen verschärft den Sparkurs bei der Kernmarke. Markenchef Thomas Schäfer macht deutlich, dass der Konzern beim Performance Programm schneller und entschlossener handeln will.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 75,15 EUR -1,44 % Lang & Schwarz

VW sieht keine Zeit zu verlieren

Volkswagen will beim laufenden Sparprogramm der Kernmarke das Tempo erhöhen. Markenchef Thomas Schäfer sagte bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg, man habe absolut keine Zeit zu verlieren und werde deshalb im Performance Programm deutlich nachlegen.

Für Anleger ist diese Aussage ein klares Signal. Die Kernmarke Volkswagen steht weiter unter hohem Druck. Hohe Kosten, schwache Margen, intensiver Wettbewerb und der Wandel zur Elektromobilität belasten den Konzern. Die bereits 2024 vereinbarten Maßnahmen reichen offenbar nicht aus, um die Wettbewerbsfähigkeit schnell genug zu verbessern.

Kernmarke bleibt Problemzone

Volkswagen ist als Konzern breit aufgestellt, doch die Marke VW ist besonders wichtig. Sie steht für hohe Stückzahlen, große Werke und viele Beschäftigte. Genau deshalb fallen strukturelle Probleme dort besonders stark ins Gewicht.

Wenn die Kernmarke zu teuer produziert oder zu wenig verdient, belastet das den gesamten Konzern. VW muss daher Kosten senken, Prozesse vereinfachen und die Produktivität in den Werken erhöhen. Gleichzeitig darf der Konzern bei neuen Elektroautos, Software und Modellqualität nicht zurückfallen.

Aktie bleibt im Fokus

Die Volkswagen Aktie steht durch die neuen Aussagen erneut im Blick der Anleger. Ein strengeres Sparprogramm kann positiv wirken, wenn es glaubwürdig zu besseren Margen führt. Gleichzeitig zeigt der verschärfte Ton aber auch, dass der Handlungsdruck groß ist.

Investoren werden nun genau beobachten, welche zusätzlichen Maßnahmen folgen. Entscheidend ist, ob Volkswagen konkrete Einsparungen erreicht, ohne Produktion, Belegschaft und Zukunftsinvestitionen zu stark zu belasten.

Harter Wettbewerb setzt VW zu

Der Wettbewerb im Automarkt bleibt angespannt. Besonders chinesische Hersteller erhöhen den Druck bei Elektroautos und Preisen. Auch Tesla und andere internationale Anbieter kämpfen um Marktanteile. Volkswagen muss deshalb schneller werden und seine Kostenbasis an ein schwierigeres Marktumfeld anpassen. Volkswagen verschärft den Sparkurs bei der Kernmarke und sendet damit ein deutliches Signal an Belegschaft und Kapitalmarkt. Die Aktie bleibt im Fokus, weil Anleger auf Fortschritte bei Kosten, Produktivität und Margen achten. Der Konzern muss nun zeigen, dass das Performance Programm nicht nur Ankündigung bleibt, sondern die Wettbewerbsfähigkeit spürbar verbessert.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GN2E1T
Ask: 0,35
Hebel: 21,35
mit starkem Hebel
GW7P6J
Ask: 1,35
Hebel: 5,64
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN2E1T GW7P6J. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
2 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
3 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
4 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
5 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
6 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
7 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Alphabet profitiert trotz KI-Sicherheitsdebatte: Alphabet Aktie …

21:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Roche erhält EU-Zulassung: Roche Aktie im Fokus EU-Zulassung für …

21:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Diese Technologie soll Häfen schützen

15:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX-Klimacheck: Diese Konzerne fallen zurück

15:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise geben weiter nach: BP – Ausbruch nimmt abruptes Ende. …

15:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

220.000 Wohnungen: Nach dem Linken-Sieg wächst der Druck auf …

14:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz Group unter Druck: Droht der Aktie jetzt der …

13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet stark in die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer