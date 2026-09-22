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TUI-Aktie

Diese neue Prognose sorgt für Spannung 22.09.2026, 12:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI
AI MODIFIED
© Bild von Wayne Jackson auf Pexels
TUI grenzt kurz vor dem Ende des Geschäftsjahres seine Gewinnprognose ein und liefert gleichzeitig neue Einblicke in das Buchungsverhalten seiner Kunden. Während Hotels und Kreuzfahrten von einer starken Nachfrage profitieren, bleiben die Buchungen bei Pauschalreisen und Flügen hinter dem Vorjahr zurück. Besonders der anhaltende Trend zu kurzfristigen Buchungen sorgt für Unsicherheit.
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TUI erwartet bis zu 1,3 Milliarden Euro

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet TUI nun ein bereinigtes EBIT zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Euro zu konstanten Wechselkursen. Bislang hatte die Spanne deutlich breiter bei 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro gelegen. Im Geschäftsjahr 2025 waren noch 1,413 Milliarden Euro erreicht worden. Damit dürfte TUI das Vorjahresniveau beim bereinigten operativen Ergebnis voraussichtlich nicht erreichen. Die Umsatzprognose bleibt weiterhin ausgesetzt. Im Vorjahr hatte der Konzern 24,179 Milliarden Euro umgesetzt.

Sommergeschäft zeigt späte Erholung

Ein gemischtes Bild liefert das Segment Märkte + Airline. Für den Sommer 2026 liegt der gebuchte Umsatz insgesamt 5 Prozent unter dem Vorjahr. Zuletzt hat sich die Lage allerdings merklich verbessert. In den vergangenen vier Wochen lag der gebuchte Umsatz 2 Prozent über dem Vorjahresniveau. TUI hat seine Kapazitäten an das schwierigere Marktumfeld angepasst. Gleichzeitig behaupten sich die durchschnittlichen Verkaufspreise, während Kunden ihre Reisen weiterhin vergleichsweise kurzfristig buchen.

Winter bleibt hinter dem Vorjahr

Diese Entwicklung setzt sich im Winter 2026/27 fort. Der gebuchte Umsatz liegt derzeit 7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Auch hier zeigen die jüngsten Daten jedoch eine Verbesserung. In den vergangenen vier Wochen betrug der Rückstand nur noch 1 Prozent. TUI reagiert mit einer vorsichtigen Kapazitätssteuerung und will flexibel auf Veränderungen der Nachfrage reagieren. Wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten bleiben dabei ein wesentlicher Faktor für das Buchungsverhalten.

Hotels und Kreuzfahrten liefern Rückenwind

Deutlich robuster entwickelt sich das Segment Urlaubserlebnisse. TUI berichtet von einem starken Start in das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2027. Bei Hotels & Resorts steigen die verfügbaren Bettennächte gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent, während die durchschnittliche Tagesrate 1 Prozent höher liegt. Getragen wird die Entwicklung unter anderem vom Ausbau des Hotel- und Kreuzfahrtportfolios. Damit gewinnen diese Geschäftsbereiche für den Konzern weiter an Bedeutung.

9. Dezember wird zum nächsten Termin

Die neue Prognosespanne zeigt, dass TUI trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit einem robusten Jahresabschluss rechnet. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung von mehreren Voraussetzungen abhängig. Der Ausblick unterstellt, dass sich geopolitische Spannungen nicht wesentlich verschärfen und die Treibstoffversorgung gesichert bleibt. Für die TUI-Aktie dürfte deshalb neben der weiteren Buchungsentwicklung entscheidend sein, wo das Ergebnis innerhalb der neuen Spanne landet. Die vollständigen Geschäftszahlen will TUI am 9. Dezember 2026 vorlegen.

Bn-Redaktion/tb
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