Anzeige
+++Der Markt ist gerade aufgewacht: Atlantico Energy Metals steigt um 100 %+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Öl unter 100 Dollar

Am Ölmarkt kippt die Stimmung 22.09.2026, 13:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl
AI MODIFIED
© Bild von Fulvio Ciccolo auf Unsplash.com
Am Ölmarkt hat sich die Lage innerhalb weniger Tage erneut deutlich verändert. Brent fiel am Dienstag zeitweise unter 98 US-Dollar je Barrel, nachdem der Preis zuletzt noch oberhalb der Marke von 100 US-Dollar gelegen hatte. Hoffnungen auf zusätzliche Lieferungen und diplomatische Bewegung rund um die Straße von Hormus nehmen einen Teil der zuvor aufgebauten Risikoprämie aus dem Markt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 94,13 USD -2,29 % TTMzero RT (USD)

Brent rutscht zeitweise unter 98 Dollar

Der Ölpreis zeigte am Dienstag extreme Schwankungen. Brent stieg zunächst bis über 102 US-Dollar je Barrel, bevor die Notierung im weiteren Handelsverlauf zeitweise um über 2,5 Prozent bis auf 97,46 US-Dollar fiel. Das entspricht umgerechnet rund 85,02 Euro. Auch WTI geriet kräftig unter Druck und rutschte zeitweise unter 90 US-Dollar, umgerechnet rund 78,50 Euro. Damit setzte sich die Entspannung fort, die bereits am Montag eingesetzt hatte.

Vier Verlusttage hinterlassen Spuren

Bereits zum Wochenauftakt waren die Ölpreise deutlich gefallen. Brent schloss am Montag bei 100,21 US-Dollar, umgerechnet rund 87,42 Euro, und verlor 3,4 Prozent. WTI gab um 5 Prozent auf 91,97 US-Dollar nach, umgerechnet rund 80,25 Euro. Beide Sorten hatten zwischenzeitlich den niedrigsten Stand seit dem 9. September erreicht. Zuvor hatten Sorgen über mögliche Lieferausfälle die Preise deutlich nach oben getrieben.

Saudi-Arabien sorgt für Entspannung

Ein wichtiger Auslöser für den jüngsten Preisrückgang sind neue Signale aus Saudi-Arabien. Berichten zufolge wurde die Ost-West-Pipeline wieder in Betrieb genommen. Gleichzeitig sollen die Rohölexporte über Yanbu erneut anlaufen. Damit könnte Saudi-Arabien wieder größere Mengen über das Rote Meer ausführen. Zusätzlich waren zuletzt mehr saudische Öltransporte durch die Straße von Hormus beobachtet worden. Das reduziert kurzfristig die Sorge vor einer akuten Angebotsverknappung.

Straße von Hormus bleibt entscheidend

Zusätzlichen Druck auf den Ölpreis brachten Berichte über mögliche diplomatische Bewegung zwischen den USA und Iran. Im Raum steht eine Wiederöffnung der Straße von Hormus unter bestimmten Bedingungen. Gleichzeitig bleibt die Lage politisch angespannt und der Ausgang möglicher Gespräche offen. Für den Ölmarkt ist die Meerenge entscheidend, da Störungen dort erhebliche Auswirkungen auf weltweite Lieferströme und Transportkosten haben können.

Ölmarkt bleibt anfällig für neue Ausschläge

Der starke Rückgang zeigt, wie schnell sich die Erwartungen derzeit verändern. Noch am Vormittag stieg Brent wegen anhaltender Risiken für den Schiffsverkehr wieder über 102 US-Dollar, bevor neue Meldungen den Preis anschließend unter 98 US-Dollar drückten. Entspannung bei Lieferungen kann die Risikoprämie weiter reduzieren. Neue Störungen der Transportwege könnten die Entwicklung jedoch ebenso schnell wieder umkehren. Damit bleibt die Marke von 100 US-Dollar ein wichtiger Orientierungspunkt für den Ölmarkt.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
BD035S
Ask: 3,89
Hebel: 20,66
mit starkem Hebel
DE000VY28W98
Ask: 1,19
Hebel: 7,74
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD035S VY28W9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
2 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
3 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
4 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
5 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
6 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
7 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Markteintritt: Circus startet KI-Roboter-Betrieb in Abu Dhabi

15:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nahost-Diplomatie: DAX dreht nach Ölpreisrückgang ins Plus

15:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungsmesse: Rheinmetall unter Druck trotz Eudex-Start

15:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Investorentag: Novo Nordisk nach Kapitalmarkttag unter Druck

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vergesellschaftung: Vonovia bricht nach Linken-Sieg ein

14:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Kippt der Index schon wieder? Infineon könnte jetzt ü…

13:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta-Aktie hebt ab: Neue KI-App entfacht plötzlich neue Fantasie

13:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI-Aktie: Diese neue Prognose sorgt für Spannung

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer