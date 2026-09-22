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DAX – Kippt der Index schon wieder?

Infineon könnte jetzt überraschend durchstarten 22.09.2026, 13:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Kippt der Index schon wieder? Infineon könnte jetzt überraschend durchstarten
AI MODIFIED
© Symbolbild von Miguel Á. Padriñán auf Pexels
Nach einem überaus robusten Start in die neue Handelswoche schwächelt der deutsche Leitindex bereits im frühen Dienstagshandel. Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen zur Stunde. Der DAX leidet im frühen Handel dabei unter der Stabilisierung der Ölpreise. Damit einhergehend stabilisierten sich auch die Anleiherenditen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 59,67 EUR +2,05 % L&S Exchange

Die Folgen dieser Entwicklungen lassen sich nicht zuletzt im Kursverlauf des DAX ablesen. Der Index ringt aktuell um die Marke von 25.500 Punkten. Weiterhin übt er somit latenten Druck auf den eminent wichtigen Unterstützungsbereich von 25.000 Punkten aus. Ein Vorstoß des Index in Richtung 26.000 Punkte würde hier Entlastung bringen. 

Wie könnte es für den DAX weitergehen?

Unter konjunkturellen Aspekten ist es heute eher ein ruhiger Tag. Nachhaltige Impulse sind von dieser Seite nicht zu erwarten. Die weiteren Entwicklungen am Ölmarkt und am Anleihemarkt werden wohl auch das kurzfristige Handelsgeschehen im DAX bestimmen 

Bricht man die aktuelle Konstellation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann wäre der Verbleib des Index oberhalb von 25.500 Punkten ideal. Ein Rücksetzer würde sofort Druck auf die 25.000er Marke ausüben. Rücksetzer unter die 25.000 Punkte wären wohl die Eintrittskarte in eine neue Korrekturphase. 

Unter den DAX-Werten macht Infineon aktuell einen starken Eindruck. Zwar ist die Aktie noch in einer Bodenbildung gefangen, doch das könnte sich jederzeit ändern. 

Infineon Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Infineon könnte jetzt überraschend durchstarten

Übergeordnet befindet sich die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) in einer ausgeprägten Bodenbildung. Die heftige Korrektur mündete in einer Seitwärtsbewegung in den Grenzen 54 Euro und 65 Euro. Darüber hinaus spielt die Marke von 60 Euro eine wichtige Rolle. 
Die Stimmung im Halbleitersektor war bis zuletzt stark eingetrübt. Hier zeichnet sich ein Stimmungswandel ab. Doch einzelne Aktien versuchen aktuell bereits wieder den Auf- bzw. Ausbruch. Stellvertretend sei an dieser Stelle auf Intel verwiesen. Die Intel-Aktie löste sich aus ihrer Korrektur und setzt bereits wichtige Akzente auf der Oberseite. Infineon könnte nach der langwierigen Bodenbildung nachziehen. Es bedarf nur noch eines ersten Auslösers – etwa eines Ausbruchs über die 60 Euro, um die Erholung ins Rollen zu bringen. 

Das sagen Analysten

Die Analysten der Schweizer UBS blieben zuletzt bei ihrer Meinung und stuften die Infineon-Aktie unverändert mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 64 Euro. Die Analysten von Berenberg sind hingegen unverändert optimistisch. Ihr Votum lautet „buy“ und das Kursziel 100 Euro.

Zusammenfassung

Infineon wird von Analysten durchaus ambivalent betrachtet. Auch das Chartbild bedarf noch einer Klärung. Die wichtigen Marken lauten aktuell 54 Euro, 60 Euro und 65 Euro. Insbesondere ein Ausbruch über die Marke von 65 Euro würde ein starkes Kaufsignal auslösen. Um diesen Widerstand unter Druck zu setzen, muss es zunächst über die 60 Euro gehen. Unter die 54 Euro sollte die Aktie indes nicht zurücksetzen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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