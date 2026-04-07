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Intel tritt Musks „Terafab“-Projekt bei

Gemeinsame Chip-Produktion für Tesla und SpaceX 07.04.2026, 17:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Intel
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Der US-Halbleiterkonzern Intel hat offiziell bestätigt, Partner des von Elon Musk initiierten „Terafab“-Projekts zu werden. Die Kooperation umfasst die Zusammenarbeit mit Tesla, SpaceX und xAI, um die Produktion hochspezialisierter Chips direkt in den USA massiv auszuweiten. Kern des Vorhabens ist der Aufbau einer integrierten Fertigungsstätte in Austin, Texas. Die Intel-Aktie reagierte positiv auf die Nachricht und legte um 3,14 % auf 44,94 Euro zu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Intel 44,85 EUR +2,84 % Baader Bank
Tesla 293,15 EUR -6,33 % L&S Exchange

Fokus auf Hochleistungschips für KI und Robotik
Das Terafab-Projekt zielt darauf ab, die gesamte Wertschöpfungskette der Halbleiterproduktion – vom Design über die Fertigung bis hin zum Packaging – unter einem Dach zu bündeln. Intel bringt hierbei seine Expertise als Auftragsfertiger ein, um die technologische Basis für Musks Unternehmen zu stärken. Das ambitionierte Ziel der Partner ist eine jährliche Rechenkapazität von einem Terawatt, was notwendig ist, um den rasant steigenden Bedarf an Rechenpower für Künstliche Intelligenz und Robotik zu decken.

Intel als technologischer Anker in den USA
Für Intel ist dieser Schritt ein wichtiger Meilenstein in der Neuausrichtung des Konzerns unter CEO Lip-Bu Tan. Durch die Bündelung von Fertigung und modernster Gehäusetechnik will Intel die Entwicklung von KI-Hardware erheblich beschleunigen. In der Branche wird das Projekt als direkter Vorstoß gewertet, um die Abhängigkeit von asiatischen Fertigungskapazitäten wie denen von TSMC zu verringern und die technologische Souveränität am Standort USA nachhaltig zu festigen.

Operative Lücke wird durch Kooperation geschlossen
Während Intel von der Anerkennung durch die Musk-Gruppe profitiert, bleibt die finanzielle Umsetzung des Milliardenprojekts ein zentrales Thema. Tesla und SpaceX haben ihre Chips bisher zwar selbst entworfen, waren bei der tatsächlichen Herstellung jedoch auf externe Partner angewiesen. Intel schließt diese operative Lücke nun als erfahrener Produzent und sichert sich damit einen der prestigeträchtigsten Aufträge im Bereich der industriellen Hardware-Produktion.

Auswirkungen auf die Marktpositionierung
An der Börse wird nun mit Spannung erwartet, wie sich die Zusammenarbeit auf die kommenden Geschäftsberichte auswirken wird. Während Intel seine Rolle als führender US-Produzent festigt, muss die Partnerschaft beweisen, dass sie die ehrgeizigen Produktionsziele zeitnah erreichen kann. Erste greifbare Ergebnisse aus der neuen Kooperation werden am Markt für das Jahr 2027 erwartet, wobei die Ankündigung bereits heute für einen deutlichen Vertrauensbeweis in die Intel-Aktie sorgt.

Bn-Redaktion/js
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