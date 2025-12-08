Ist der Knoten jetzt endlich geplatzt?

08.12.2025, 11:54 Uhr

Ist der Knoten jetzt endlich geplatzt? Bayer setzt beeindruckende Erholungsrallye fort
© Bayer AG / Verwaltung des Wuppertaler Forschung- und Entwicklungszentrum der Division Pharmaceuticals in Aprath.
In den letzten Monaten und Jahren „fremdelten“ die Marktakteure mit der Bayer-Aktie.
Vor allem das langwierige Belastungsthema Glyphosat sorgte dafür, dass keine Kaufstimmung aufkommen wollte. Vor wenigen Tagen kam Bewegung in die juristische Auseinandersetzung in den USA und der Markt reagierte sofort. Die Aktie schoss nach oben. In den letzten Tagen manifestierte sich die Erholungsrallye. Die Bayer-Aktie konnte das Kursniveau verteidigen. Die Perspektiven hellen sich zusehends auf.

Bayer setzt beeindruckende Erholungsrallye fort

Unsere letzte Kommentierung zur Bayer-Aktie am 24. November an dieser Stelle überschrieben wir mit „Bayer mit Kurssprung. Ist das die Trendwende?“. Damals überraschte das Unternehmen mit positiven  Studienergebnissen zum Blutgerinnungshemmer-Wirkstoff Asundexian. 

Der positive Newsflow hielt an. Bayer bekam kürzlich Unterstützung der US-Regierung. Der Solicitor General der US-Regierung unterstützt das Vorhaben Bayers, die Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat vom Supreme Court prüfen zu lassen. Den Markt wertete die Unterstützung überaus positiv. Die Bayer-Aktie schoss im Anschluss nach oben und kann das exponierte Kursniveau bis heute verteidigen. Gestützt wurde die Entwicklung auch von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. 

Bayer Aktienchart

Analysten werden optimistischer

Die Analysten von JPMorgan stuften die Bayer-Aktie von „neutral“ auf „overweight“ hoch. Das Kursziel erhöhten sie massiv von 25 Euro auf 50 Euro. Die Analysten der DZ Bank hoben den fairen Wert für die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns von 36 Euro auf 41 Euro an. Das Votum lautet unverändert „kaufen“. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten indes ihr Votum „buy“ und das bisherige Kursziel von 38,5 Euro.

Was ist jetzt noch drin für die Bayer-Aktie?

Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) adäquat darstellen zu können. 

Der obere Chart verdeutlicht, wie eminent wichtig der Sprung der Aktie über die Marke von 30 Euro war. Mit den 36,1 Euro zeichnet sich das nächste potenzielle Kursziel deutlich ab. Sollte es für die Aktie darüber gehen, würde sich die Tür in Richtung 40 Euro öffnen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Die 30 Euro haben nunmehr zentrale Bedeutung als Unterstützung und sollten tunlichst nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Bn-Redaktion/mt
