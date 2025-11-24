Dax startet robust in wichtige Handelswoche

Dax startet robust in wichtige Handelswoche: Bayer mit Kurssprung. Ist das die Trendwende?
© Bildautor: Bayer AG / Bayer-Standort Basel (Schweiz) mit dem Hauptsitz der globalen Division Consumer Health.
Der Dax startet überaus robust in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel (24. November) kann der Index etwas Abstand zwischen sich und der wichtigen Marke von 23.000 Punkten bringen.
Die aktuelle Handelswoche hat es in sich. Zahlreiche Konjunkturdaten - vor allem aus den USA - werden die Aktienmärkte in Atem halten. Für den Dax muss es darum gehen, sich zunächst oberhalb von 23.000 Punkten zu stabilisieren und sich im Anschluss weiter in Richtung 24.000 Punkte voranzukämpfen. 

Nach den robusten Ergebnissen für das 3. Quartal wartete Bayer mit einer weiteren positiven Nachricht auf. Die Aktie schoss nach oben und hat nun die außerordentlich große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 30 Euro die untere Trendwende zu forcieren. 

Bayer mit Kurssprung. Ist das die Trendwende?

Die überraschend positiven Zahlen von Bayer thematisierten wir im Kommentar vom 13. November. Zu Wochenbeginn schlug die Nachricht, dass der Blutgerinnungshemmer-Wirkstoff Asundexian positive Studienergebnisse verzeichnete und somit wichtige Hürden zur potenziellen Markteinführung nehmen konnte, hohe Wellen. Der Markt traut Asundexian Blockbuster-Potenzial (Jahresumsatz von mindestens 1 Mrd. US-Dollar) zu. Studien müssen nun zeigen, wie konkurrenzfähig Asundexian im Vergleich zu anderen Wirkstoffen ist. Sollten alle zulassungsrelevanten Klippen reibungslos umschifft werden können, ist mit einer Markteinführung von Asundexian wohl im Jahr 2027 zu rechnen.  

Bayer Aktienchart

Der Markt honorierte die positiven Nachrichten. Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) verzeichnete im frühen Montagshandel einen knackigen Kurssprung. Aus charttechnischer Sicht läuft die Aktie nun mit Vehemenz den zentralen Widerstandsbereich von 30 Euro an. Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Bayer muss endlich über die 30 Euro, um das Widerstandscluster aufzubrechen und ein frisches Kaufsignal auszulösen. Und ein solches könnte die Aktie weit tragen. Ein potenzielles Bewegungs- bzw. Kursziel liegt im Bereich von 36 Euro (sh. oberen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis). Doch ein Ausbruch ist ob der Relevanz der Zone von 30 Euro kein Selbstläufer. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 28 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs sind unverändert optimistisch für Bayer und bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie nach wie vor bei 34,5 Euro. Etwas zurückhaltender ist man im Hause Jefferies. Hier lautet das Votum „hold“ und das Kursziel 25 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt

Bn-Redaktion/mt
