Kampfansage an Nvidia

Microsoft zündet den Turbo: Neuer KI-Chip soll alles verändern 26.01.2026, 17:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Microsoft
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Microsoft macht ernst im Hardware-Geschäft und greift nach der Krone im KI-Sektor. Der Tech-Gigant bringt seine zweite Generation von KI-Chips an den Start und sendet damit ein klares Signal an den Marktführer Nvidia. Das Ziel ist eindeutig: Der Software-Riese will seine massive Cloud-Infrastruktur unabhängiger, kostengünstiger und effizienter machen, um im Wettlauf der Giganten die Nase vorn zu haben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 281,95 EUR +1,76 % Lang & Schwarz
Amazon 201,63 EUR -0,16 % Lang & Schwarz
Microsoft 398,13 EUR +0,85 % TTMzero RT
NVIDIA 157,12 EUR -0,77 % Lang & Schwarz
Taiwan Semiconductor Manufacturing 280,50 EUR -0,88 % Baader Bank

Weg von der Abhängigkeit
Jahrelang führte an den teuren Komponenten des Marktführers Nvidia kein Weg vorbei, wenn es um das Training und den Betrieb komplexer Künstlicher Intelligenz ging. Doch Microsoft will diese Fesseln nun lösen. Die neuen, eigens entwickelten Halbleiter sind das Herzstück einer Strategie, die darauf abzielt, Dienste maßgeschneiderter anzubieten. Anstatt Hardware nur extern einzukaufen, setzt der Konzern auf Eigenentwicklungen, die nahtlos in die bestehenden Rechenzentren passen.

Power für die Cloud
Die Produktion der neuen Einheiten läuft beim Auftragsfertiger TSMC bereits auf Hochtouren. Die ersten Chips wandern derzeit in die Serverschränke der US-Rechenzentren. Der Fokus liegt zunächst auf internen Anwendungen: Die Hardware soll unter anderem den KI-Assistenten "Copilot" antreiben und die rechenintensiven Modelle des Partners OpenAI befeuern. Damit soll die Effizienz bei der Verarbeitung von KI-Anfragen deutlich gesteigert werden.

Aufholjagd gegen Amazon und Google
Mit diesem Schritt schließt Microsoft eine Lücke zu den großen Rivalen. Konkurrenten wie Amazon und Google hatten bereits deutlich früher damit begonnen, eigene Chips für ihre Cloud-Dienste zu entwickeln. Microsoft geht nun in die Offensive und reklamiert für sich, dass das eigene System bei bestimmten Aufgaben leistungsfähiger und effizienter arbeite als die Vergleichsprodukte der Konkurrenz.

Der Blick nach vorn
Die Innovationsmaschine steht indes nicht still. Während die aktuelle Generation gerade erst ausgerollt wird, arbeiten die Ingenieure bereits am Nachfolger. Zudem hat sich der Konzern durch seine enge Allianz mit OpenAI weiter abgesichert: Sollte die eigene Entwicklung stocken, hat man Zugriff auf alternative Chip-Designs des Partners. Der Wettlauf um die technologische Vorherrschaft im Rechenzentrum geht damit in die nächste Runde.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
