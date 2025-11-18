Kapitalbedarf

Pfizer startet Anleihen-Offensive zur Metsera-Finanzierung 18.11.2025, 15:39 Uhr

Der US-Pharmakonzern Pfizer Inc. hat die Emission von Anleihen in US-Dollar gestartet, um die milliardenschwere Übernahme des Biotech-Startups Metsera Inc. zu finanzieren. Es ist das erste Anleihenangebot von Pfizer seit über zwei Jahren und kommt kurz nach dem Sieg im Bieterkampf gegen den Rivalen Novo Nordisk A/S. Der Erlös soll nicht nur die Akquisition unterstützen, sondern auch zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet werden.
Finanzierung der Adipositas-Strategie
Pfizer hatte Metsera Anfang des Monats für bis zu 10 Milliarden US-Dollar übernommen, um sich dringend Zugang zum lukrativen Markt für Fettleibigkeitsmedikamente zu verschaffen. Die Anleiheemission ist ein direkter Schritt zur Deckung des Kapitalbedarfs für diesen strategisch wichtigen Zukauf.

Lange Laufzeit und Banken-Konsortium
Pfizer plant, die Schuldverschreibungen in bis zu sieben Tranchen zu verkaufen, wobei die längste eine Laufzeit von 40 Jahren haben soll. Diese ungewöhnlich lange Laufzeit signalisiert das langfristige Engagement des Konzerns in seinem Kerngeschäft. Das Konsortium, das die Emission leitet, umfasst namhafte Großbanken wie Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. und Mizuho Financial Group Inc.

Marktzeichen in einem belebten Umfeld
Die Emission findet in einem belebten Markt statt, in dem viele Großkonzerne Investment-Grade-Anleihen verkaufen. Die anfänglichen Preisdiskussionen für die Anleihen liegen leicht über den US-Benchmark-Zinssätzen, was auf eine stabile Nachfrage hindeutet. Mit dieser Anleihenemission sichert sich Pfizer die notwendige Liquidität, um seine Pipeline zu stärken und die strategische Neuausrichtung nach dem Ende des Covid-Booms voranzutreiben.

Bn-Redaktion/js
