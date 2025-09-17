Anzeige
+++>>> Stark unterbewertet, mit großem Aufwärtspotenzial – ein echter Geheimtipp für Investoren <<<+++
Kering vor Comeback?

Neuer CEO bringt frischen Wind in den Gucci-Konzern 17.09.2025, 16:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Kering
© Bild von Michelle Pitzel auf Pixabay
Beim französischen Luxuskonzern Kering zeichnet sich ein Neuanfang ab. Mit Luca de Meo hat ein neuer CEO das Ruder übernommen – und die Erwartungen an einen Kulturwandel sind groß. Die Investmentbank HSBC sieht in dieser Umbruchphase erhebliches Potenzial und bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Das Kursziel liegt bei 300 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent entspricht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kering 265,45 EUR +1,19 % Baader Bank

Kulturwandel im Luxussegment

De Meo, der bereits bei Renault seine Fähigkeit zum Unternehmensumbau unter Beweis gestellt hat, setzt bei Kering auf einen klaren Wechsel in der Personalpolitik. Kompetenz soll stärker zählen als Loyalität oder alte Netzwerke. Geplant ist eine Strategie ähnlich der bei Tiffany: Leistungsträger behalten, ehemalige Top-Talente zurückholen und zusätzlich Spitzenkräfte aus anderen Branchen anwerben. Damit will Kering wieder attraktiver für kreative Köpfe werden – ein entscheidender Faktor im hart umkämpften Luxusmarkt.

Portfolio im Fokus

Parallel dazu kündigt das Management eine umfassende Überprüfung des Portfolios an. Schmuck, Beauty und schwächer laufende Geschäftsbereiche könnten dabei eine besondere Rolle spielen. Die jüngst verschobene Valentino-Transaktion hat bereits Diskussionen ausgelöst, doch HSBC betont, dass Kering finanziell solide aufgestellt sei und Sorgen über die Verschuldung unbegründet seien.

Aktie auf Erholungskurs

Nach einer längeren Talfahrt zeigt die Aktie von Kering seit einigen Monaten wieder eine positive Entwicklung. Analysten sprechen von einer "Anatomie eines Comebacks", das durch klare Entscheidungen im Management zusätzlich unterstützt werden könnte. Der Markt traut Kering damit zu, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und sich nachhaltig zu stabilisieren.

Aktienanalyse

Ausblick

Die Eigentümerfamilie Pinault steht laut Beobachtern bereit, die notwendigen Schritte zu unterstützen. Schnelle und entschlossene Maßnahmen gelten als Schlüssel, um Kering wieder in die Erfolgsspur zu führen. Sollte die Strategie greifen, könnte der Konzern nicht nur an alte Stärke anknüpfen, sondern auch im Luxussegment neue Maßstäbe setzen.

HSBC bleibt daher optimistisch und sieht in den kommenden Jahren steigendes Potenzial – sowohl durch strukturelle Veränderungen als auch durch die Rückkehr zu profitablerem Wachstum.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH2H59
Ask: 0,38
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH2H59. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Continental vor Kurssprung? Wohin steuert der Kurs nach dem Spin-…

17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Redcare Pharmacy: Online-Apotheke vor möglicher Erholung

16:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Fassen Anleger neuen Mut? Entscheidende Phase läuft

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pfizer Aktie wankt: Rückschläge und Klagen belasten

13:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nestlé Schock: Neues Führungsduo soll Wende bringen

13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW baut um: Neue Klasse revolutioniert E-Mobilität!

13:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex – Aktie steigt rasant: Nächster Anlauf, um die Korrektur …

12:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Furcht vor der Fed? Dax bleibt in Deckung: SAP – Wenn Trendwende, …

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer