KI-Megadeal

Amazon sichert sich OpenAI-Milliarden: AWS schlägt im Chip-Rennen zu 03.11.2025, 16:52 Uhr

Symbolbild AI Chip
© Bild von T Hansen auf Pixabay
Die Cloud-Sparte von Amazon.com Inc. (AWS) hat einen Großauftrag von OpenAI erhalten. Im Rahmen der Vereinbarung liefert Amazon dem Hersteller von ChatGPT über einen Zeitraum von sieben Jahren Rechenleistung im Wert von 38 Milliarden US-Dollar. Der Deal ist ein bedeutender Sieg für Amazon, das als letzter großer Cloud-Anbieter im KI-Wettlauf noch als Außenseiter galt. Die Nachricht ließ die Amazon-Aktie sofort stark ansteigen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 244,68 EUR +0,60 % Quotrix Düsseldorf
Amazon 221,60 EUR +4,50 % Quotrix Düsseldorf
CoreWeave Registered (A) 110,50 EUR -4,74 % Baader Bank
Microsoft 450,95 EUR +0,49 % Baader Bank
NVIDIA 180,39 EUR +2,79 % Quotrix Düsseldorf
Oracle 223,53 EUR -1,18 % L&S Exchange

Zugriff auf Nvidias Power-Chips
Als Teil des Abkommens erhält OpenAI Zugriff auf Hunderttausende von Nvidias fortschrittlichsten Grafikprozessoren (GPUs), darunter die leistungsstarken GB200 und GB300 KI-Beschleuniger. Amazon wird diese Chips in riesigen Clustern bereitstellen, die die Basis für das Training von OpenAIs nächsten KI-Modellen bilden. Der Deal stärkt die Rolle von Nvidia weiter, da es die Chips liefert, die für die Infrastruktur benötigt werden.

OpenAIs beispielloser Investitionsrausch
Die Vereinbarung unterstreicht die massiven Investitionspläne von OpenAI, das insgesamt 1,4 Billionen US-Dollar für den Bau und Betrieb seiner KI-Modelle zugesagt hat. Diese gigantischen Ausgaben haben den Wettbewerb unter den Cloud-Anbietern intensiviert: Microsoft Azure fungiert zwar als größter Investor und Cloud-Partner mit Zusagen im Wert von 250 Milliarden US-Dollar, doch OpenAI diversifiziert seine Basis. Oracle Corp. hat einen eigenen Vertrag über 300 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, und auch Alphabet Inc. sowie Neo-Cloud-Anbieter wie CoreWeave zählen inzwischen zu OpenAIs wichtigen Cloud-Anbietern.

AWS: Vom Außenseiter zum Rückgrat der KI
Der Deal dient als wichtige Bestätigung für die Fähigkeit von Amazon Web Services (AWS), die Infrastruktur für die größten KI-Projekte der Welt zu stellen. AWS-Chef Matt Garman betonte, dass die Infrastruktur seines Unternehmens das Rückgrat für OpenAIs KI-Ambitionen sein werde. Für OpenAI bringt die Partnerschaft den Vorteil, das globale Netzwerk von AWS für seine Expansion nutzen zu können und den Druck auf die kleineren, ausgelagerten Verträge zu verringern.

Fazit: KI-Nachfrage treibt alles
Die Aktien von Amazon und Nvidia legten nach der Meldung deutlich zu. Das Geschäft verdeutlicht, dass die Nachfrage nach Rechenleistung alle Rekorde bricht. Die Investoren sehen in den Deals ein Zeichen dafür, dass der Aufbau der KI-Infrastruktur, trotz aller Spekulationen um eine Blase, weiterhin mit vollen Zylindern läuft.

Bn-Redaktion/js

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
