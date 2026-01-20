KI-Offensive am Golf

G42, das führende Unternehmen für Künstliche Intelligenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), rechnet mit dem baldigen Eintreffen hochmoderner KI-Hardware. Wie CEO Peng Xiao am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos bestätigte, sollen die ersten Lieferungen der weltweit fortschrittlichsten Chips bereits in den kommenden Monaten eintreffen. Dies markiert einen entscheidenden Schritt in den Bestrebungen des Landes, zu einem globalen Zentrum für KI-Technologie aufzusteigen.
Hardware von Nvidia und AMD
Die angekündigten Lieferungen umfassen Prozessoren der Marktführer Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) sowie Chips des US-Startups Cerebras Systems. Diese Hardware ist essenziell für das Training und den Betrieb komplexer KI-Modelle. Vorausgegangen war im November die Genehmigung durch die US-Regierung für den Verkauf zehntausender KI-Chips an G42, nachdem Bedenken hinsichtlich einer möglichen Weitergabe der Technologie an China durch das strategische Abkommen "Pax Silica" und engere Lieferketten-Kooperationen ausgeräumt wurden.

Massiver Ausbau der Infrastruktur
Parallel zur Hardware-Beschaffung treibt G42 den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten in Abu Dhabi voran. Die ersten 200 Megawatt sollen bereits in den nächsten Monaten ans Netz gehen. Der ambitionierte Plan sieht vor, die Kapazität quartalsweise um 200 bis 500 Megawatt zu erweitern, mit einem langfristigen Ziel von bis zu 5 Gigawatt. Dieses Projekt ist Teil der internationalen Expansion der "Stargate"-Initiative von OpenAI, die darauf abzielt, massive KI-Infrastrukturen außerhalb der USA zu errichten.

Markteinschätzung und Wettbewerb
Sorgen vor Überkapazitäten im Markt für Rechenzentren wies CEO Xiao zurück. Er prognostiziert, dass das Angebot mittelfristig kaum mit der rasant steigenden Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen Schritt halten könne. Während auch Nachbarländer wie Saudi-Arabien und Katar ihre Investitionen hochfahren, sieht Xiao dies eher als Zeichen globaler Nachfrage denn als direkte Rivalität. Dennoch zeigen sich unterschiedliche Strategien: Während der katarische Staatsfonds (QIA) für dieses Jahr einen selektiveren Ansatz ankündigte, bekräftigte der CEO von Mubadala (VAE) seine hohe Überzeugung ("high conviction") für den Sektor. G42 selbst ist über das Investmentvehikel MGX eng mit Mubadala und Microsoft (1,5 Mrd. USD Partnerschaft) verflochten.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
