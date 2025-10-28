Anzeige
KI-Sektor

Nvidia investiert 1 Milliarde in Nokia 28.10.2025, 16:57 Uhr

Der KI-Marktführer Nvidia Corp. plant eine signifikante Kapitalbeteiligung an Nokia Oyj in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Die Investition ist ein deutliches Zeichen für Nvidias Vertrauen in die strategische Neuausrichtung des finnischen Unternehmens hin zum KI-Sektor und dessen Datenzentrumsgeschäft. Im Zuge des Deals wird Nokia rund 166 Millionen neue Aktien an Nvidia ausgeben, wodurch der Chiphersteller einen Anteil von 2,9 Prozent am finnischen Telekommunikationsausrüster hält.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nokia 6,423 EUR +18,94 % Lang & Schwarz
NVIDIA 166,49 EUR +1,33 % Lang & Schwarz

Fusion von 5G und KI
Die strategische Partnerschaft sieht vor, dass die leistungsstarken Chips von Nvidia zur Beschleunigung von Nokias Software für die 5G- und 6G-Netzwerke genutzt werden. Nokia wiederum wird Möglichkeiten prüfen, seine Technologie für Rechenzentren in Nvidias KI-Infrastruktur einzubinden. Diese Fusion zielt darauf ab, den Markt für fortschrittliche Netzwerklösungen für den wachsenden Rechenleistungsbedarf des KI-Booms zu erschließen.

Der strategische Wandel zahlt sich aus
Nokia, traditionell bekannt für Mobilfunk-Netzwerkkomponenten, forciert unter CEO Justin Hotard den Wandel hin zu Rechenzentren und KI-Netzwerken. Der strategische Fokus auf diese Wachstumsbereiche hat sich bereits ausgezahlt und dem Unternehmen geholfen, im letzten Quartal die Erwartungen der Wall Street zu übertreffen. Nokia positioniert sich zudem als einzige westliche Alternative zum chinesischen Konkurrenten Huawei in der Bereitstellung von Kommunikationsausrüstung.

Nvidias aggressive Investment-Strategie
Die Beteiligung an Nokia ist Teil einer aggressiven Investitionsoffensive von Nvidia. Der Konzern, der bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI investieren will, nutzt seine Finanzkraft, um wichtige Allianzen im gesamten Technologie-Ökosystem zu schmieden. Mit dem Deal in Europa reagieren die Unternehmen auch auf die Forderungen europäischer Politiker, die Entwicklung eines eigenen KI-Ökosystems zu beschleunigen.

Aktie reagiert positiv
Die Ankündigung beflügelte die Aktien von Nokia, was die Zuversicht des Marktes in die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt. Die Partnerschaft bietet Nokia die Möglichkeit, seine Pläne für die "AI Supercycle" zu beschleunigen und seine Präsenz im Cloud-Markt auszubauen.

Bn-Redaktion/js
