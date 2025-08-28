Neuer Uran-Boom:
KI-Wachstum treibt Tech-Aktie nach oben

Snowflake überrascht mit Gewinnsprung – Aktie zieht zweistellig an 28.08.2025, 18:08 Uhr

KI-Wachstum treibt Tech-Aktie nach oben: Snowflake überrascht mit Gewinnsprung – Aktie zieht zweistellig an
© Symbolbild von Pixabay
Snowflake hat mit seinen Quartalszahlen ein starkes Signal an den Markt gesendet. Der Gewinn übertraf nicht nur die Erwartungen, sondern markiert auch eine markante Wende im Vergleich zum Vorjahr.
Erwartungen klar geschlagen

Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026 meldete Snowflake ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0.35 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 0.27 US-Dollar gerechnet. Damit übertraf der KI-Spezialist die Prognosen deutlich und kehrte eindrucksvoll in die Gewinnzone zurück. Im Vergleichsquartal des Vorjahres stand noch ein Verlust von 0.95 US-Dollar pro Aktie zu Buche.

Markt honoriert die Entwicklung sofort

Die unmittelbare Reaktion ließ nicht lange auf sich warten, in der nachbörslichen Sitzung schnellte der Kurs um bis zu 13 Prozent auf rund 227 US-Dollar nach oben. Der Grund liegt nicht nur im starken Zahlenwerk, sondern auch in den deutlich erhöhten Prognosen. Snowflake erwartet nun für das Gesamtjahr Produktumsätze von 4.40 Milliarden US-Dollar – das entspricht einem Wachstum von 27 Prozent. Die bisherige Prognose lag bei 25 Prozent.

KI als Wachstumstreiber

CEO Sridhar Ramaswamy hob hervor, dass mittlerweile mehr als 6100 Kunden wöchentlich KI-Funktionen innerhalb der Plattform nutzen. Diese Entwicklung stützt die Erwartung, dass Snowflake zunehmend vom globalen KI-Boom profitiert. Der Fokus auf künstliche Intelligenz und Datenanalyse verschafft dem Unternehmen einen strategischen Vorteil gegenüber Mitbewerbern wie Databricks, Palantir oder ServiceNow. Mit der starken Bilanz und dem KI-gestützten Wachstumsfokus rückt Snowflake wieder verstärkt ins Visier von Investoren. Ob das Unternehmen den Schwung nutzen kann, um auch im kommenden Quartal positiv zu überraschen, bleibt eine zentrale Frage für den weiteren Kursverlauf.

Bn-Redaktion/jh
Bn-Redaktion/jh
