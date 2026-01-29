Anzeige
Knallt es jetzt gewaltig?

IBM nach starken Zahlen im Rallyemodus 29.01.2026, 11:50 Uhr

Knallt es jetzt gewaltig? IBM nach starken Zahlen im Rallyemodus
© 2026 IBM / Mayflower seatrials April 2021
IBM legte am gestrigen Mittwoch (28. Januar, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Die erste Kursreaktion lässt es erahnen – IBM wusste mit dem Zahlenwerk zu gefallen, brach doch nach der Veröffentlichung eine veritable Zahlenrallye los.
IBM veröffentlicht starke Q4-Daten – Aktie haussiert

Schauen wir uns das Ganze einmal im Detail an. IBM gab den Umsatz für das 4. Quartal 2025 mit 19,686 Mrd. US-Dollar an, nach 17,553 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. IBM konnte damit das Umsatzwachstum weiter ankurbeln. Nach einem Plus von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 in Höhe von 9 Prozent, liegt das Umsatzwachstum nun bei satten 12 Prozent. Einmal mehr wurde das Wachstum von den Geschäftsbereichen Software und Infrastruktur getragen. 

IBM veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 5,600 Mrd. US-Dollar, nach einem Gewinn in Höhe von 2,915  Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das EPS belief sich im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend auf 5,98 US-Dollar, nach einem EPS in Höhe von 3,15 US-Dollar im 4. Quartal 2024. Das um Sondereffekte bereinigte EPS (non-GAAP) lag im aktuellen Berichtszeitraum bei 4,52 US-Dollar. 

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA wurde mit 6,5 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 5,6 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der wichtige free cash flow  erhöhte sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 7,553 Mrd. US-Dollar, nach 6,163 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024.

IBM Aktienchart

Ausblick 2026

IBM rechnet im Jahr 2026 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum in Höhe von 5 Prozent gegenüber dem Jahr 2025. Der free cash flow soll im Vergleich zum letzten Jahr um eine Milliarde US-Dollar zulegen.

IBM-Aktie vor Mega-Kaufsignal

Für die IBM-Aktie (WKN: WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker-Symbol: IBM) stehen eminent wichtige Handelstage an. Der obere Chart verdeutlicht die überaus spannende Konstellation. Die starken Zahlen und der starke Ausblick gaben der Aktie Rückenwind. Mit großer Vehemenz stürmt die Aktie nun auf ihren markanten Widerstandsbereich um 315 US-Dollar / 320 US-Dollar zu. Ein erfolgreicher Ausbruch käme einem Befreiungsschlag gleich und würde der Aktie die Tür auf der Oberseite weit öffnen. Ein weiterer Kursanstieg in Richtung 350 US-Dollar sollte in diesem Fall nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. So würde bereits ein Rücksetzer unter die 288 US-Dollar eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Bn-Redaktion/mt
