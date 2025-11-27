Korrektur nach Rekordjahren

Korrektur nach Rekordjahren: Steht AMD vor dem Wendepunkt?
© Bild von Syed Ali auf Unsplash
Die Aktie von AMD steht aktuell bei 184 EUR und hat damit eine deutliche Abkühlung hinter sich. Auslöser war ein Kursrutsch von zeitweise über 16 %, nachdem bekannt wurde, dass Google und Meta in Zukunft stärker auf eigene KI-Chiplösungen setzen wollen. Doch während der Markt kurzzeitig in Schockstarre verfiel, melden sich nun vermehrt Stimmen, die AMD auf einem viel belastbareren Fundament sehen als es die Kursbewegung vermuten lässt.
KI-Schock für Anleger – Big Tech mischt den Markt neu auf

Die Meldung aus dem Silicon Valley, dass Google und Meta Teile ihrer Rechenzentren künftig stärker mit intern entwickelten Prozessoren und alternativen KI-Beschleunigern bestücken wollen, traf AMD genau in einem Moment, in dem der Konzern auf eine weitere Ausweitung seiner MI300-Serien setzte.

Laut Marktberichten könnte dies einzelne Milliardenvolumina im zukünftigen Chip-Cycle beeinflussen – konkrete Umsatzverluste wurden jedoch weder beziffert noch bestätigt. Für Anleger bleibt die Unsicherheit: Verkleinert sich AMDs adressierbarer KI-Markt tatsächlich, oder ist der Effekt langfristig überschaubar?

Solide Wachstumsdaten – AMD überzeugt fundamental

Während der Kurs schwankte, lieferten die neuesten Geschäftszahlen ein ganz anderes Bild: AMD meldete im jüngsten Berichtszeitraum ein zweistelliges Umsatzplus, getragen vor allem vom Rechenzentrumssegment. Dort erzielte das Unternehmen laut den veröffentlichten Daten ein weiterhin robustes Wachstum – angetrieben von steigender Nachfrage nach EPYC-Serverprozessoren und KI-beschleunigten Plattformen.

Auch der Bereich Adaptive Computing, zu dem die ehemaligen Xilinx-Lösungen gehören, zeigte sich stabil. Besonders bemerkenswert: Analysten weisen darauf hin, dass die MI300-Produktfamilie zwar unter hohem Wettbewerbsdruck steht, aber weiterhin steigende Bestellvolumina verzeichnet. Präzise Stück- oder Umsatzdaten wurden in den jüngsten Quellen nicht genannt, jedoch ist klar, dass AMD hier einen strategischen Wachstumsbereich aufbaut.

Partnerschaften verschieben das Kräfteverhältnis – Energieeffizienz rückt in den Fokus

Parallel dazu melden Branchenmedien neue Kooperationen mit europäischen und asiatischen Infrastrukturanbietern. Die neuen Systeme setzen auf energieoptimierte Rechenplattformen, bei denen AMD’s aktuelle Architektur in bestimmten Workloads als effizienter beschrieben wird als vergleichbare Lösungen. Konkrete Prozentwerte variieren je nach Anwendung, doch die Tendenz ist klar: Energieverbrauch wird zum entscheidenden Kostenfaktor in gigantischen KI-Rechenzentren – ein Feld, in dem AMD zunehmend Wettbewerbsvorteile aufbauen möchte.

Zudem arbeitet das Unternehmen laut Presseberichten an spezialisierten KI-Beschleunigern, die zukünftig in Medizin, Industrie und Forschung zum Einsatz kommen sollen. Der globale Markt für dedizierte KI-Chips wächst jährlich zweistellig – exakte Konsensschätzungen schwanken, doch Analysten erwarten einen deutlichen Ausbau bis zum Ende des Jahrzehnts.

Technische Lage – Trader verteidigen die 180-Euro-Zone

Charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Nach der rund 27 % umfassenden Korrektur seit dem letzten Zwischenhoch liegt eine wichtige Unterstützungszone knapp unter 185 EUR. Mehrere technische Indikatoren zeigen eine Überverkauft-Situation, während institutionelle Käufer laut Handelsdaten in kleineren Tranchen wieder einsteigen. Gleichzeitig mehren sich kurzfristige Stabilisierungssignale – ein mögliches Indiz dafür, dass der Markt den Abverkauf als überzogen einstuft.

Fazit – Zwischen KI-Angst und neuem Anlauf

AMD steht an einer kritischen Weggabelung: Die starke Konkurrenz durch eigene Big-Tech-Chips ist real, aber fundamentale Wachstumsdaten, neue Partnerschaften und solide Nachfrage im Rechenzentrumsbereich sprechen gegen ein reines Negativszenario. Entscheidend wird nun, ob es AMD gelingt, seine Effizienz- und Produktvorteile klarer herauszustellen. Die Frage bleibt: Wird die Marke von 184 EUR zum Boden einer neuen Erholungsphase – oder war die jüngste Stabilisierung nur ein kurzes Luftholen vor der nächsten Welle?

