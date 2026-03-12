Deal mit Substanz
Diese Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger – und baut eigene Produktionsmacht auf
Anzeige
Kritische Phase für den Kurs

Bayer Aktie unter Druck - jetzt entscheidet die 35-Euro-Zone 12.03.2026, 12:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bayer
© Bayer AG
Bayer steht derzeit aus technischer Sicht an einem entscheidenden Punkt. Nach einer Korrekturphase hat sich der Kurs in Richtung einer wichtigen Unterstützungszone bewegt. Marktbeobachter richten ihren Blick daher verstärkt auf die charttechnische Lage der Aktie, denn die nächsten Handelstage könnten darüber entscheiden, ob sich der Kurs stabilisieren kann oder erneut unter Druck gerät.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 39,10 EUR -2,39 % Lang & Schwarz

Wichtige Marke an der 50-Tage-Linie

Bereits Ende Februar rückte die Bayer-Aktie in einer Analyse in den Fokus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Kurs im Bereich der 50-Tage-Linie, die im Chart häufig als wichtige Orientierung für kurzfristige Trends gilt. Dort hätte sich eine Stabilisierung entwickeln können. Für eine nachhaltige Gegenbewegung wäre allerdings zumindest ein höheres Tageshoch notwendig gewesen. Diese Chance blieb jedoch ungenutzt, sodass die Kurse anschließend weiter nachgaben.

Rückgang bis zu einer entscheidenden Zone

In der Folge setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Der Kurs fiel weiter und erreichte schließlich die 38,2-Prozent-Marke der vorherigen Aufwärtsbewegung. Erst knapp oberhalb von 35 Euro gelang es der Aktie, den Abverkauf zunächst zu stoppen. Dieser Bereich gilt derzeit als der letzte klar erkennbare technische Rückhalt im Chart und steht deshalb besonders im Fokus der Marktteilnehmer.

Erste Erholung wirkt noch unsicher

Von dieser Zone aus setzte eine erste Gegenbewegung ein. Diese Entwicklung wirkt bislang jedoch noch wenig überzeugend. Aus technischer Sicht bestehen weiterhin Zweifel daran, ob die Aktie bereits genügend Stärke aufgebaut hat, um eine nachhaltige Erholung einzuleiten. Der Markt könnte daher die Unterstützung erneut auf die Probe stellen.

Wichtige Widerstände bleiben bestehen

Kurzfristig bleibt der Bereich um 35 Euro entscheidend. Solange diese Unterstützung verteidigt werden kann, besteht weiterhin die Möglichkeit einer Stabilisierung. Dafür müssten jedoch wieder höhere Tiefs und höhere Hochs entstehen. Gleichzeitig könnten die 20-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie als Widerstände wirken. Die kommenden Handelstage dürften daher zeigen, ob die Aktie neue Stabilität entwickeln kann oder ob der Druck auf den Kurs erneut zunimmt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN4JET
Ask: 0,26
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MN3MXH
Ask: 0,00
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN4JET MN3MXH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
3 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
4 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
5 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
6 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold und Silber in Lauerstellung: Nicht Barrick oder Newmont - …

13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Strombedarf steigt stark: RWE Aktie mit neuem Wachstumskurs

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Arbeitskampf belastet Luftverkehr deutlich, Streik sorgt für …

12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China-Schwäche und Milliardenwette auf E-Mobilität prägen die …

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bleibt unter Druck: RWE – Zahlen da, Kursanstieg auch!

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach dem Zahlendebakel: Wie könnte es für die Rü…

10:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Große Ausschüttung geplant: Hannover Rück überrascht mit …

10:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starke Zahlen überraschen: Zalando Aktie springt um fast 9 Prozent …

10:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer