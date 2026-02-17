12 Mrd. USD „Project Vault“:
Wird diese Aktie zum strategischen Gewinner?
Anzeige
Kupfer-Boom

Hebt BHP weiter ab? 17.02.2026, 18:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kupfer-Boom: Hebt BHP weiter ab?
© BHP
Der globale Rohstoffsektor steht erneut im Fokus der Kapitalmärkte. Steigende Metallpreise, strategische Partnerschaften und robuste Produktionszahlen sorgen für Bewegung bei den großen Minenkonzernen. Besonders ein Branchenschwergewicht setzt derzeit operative und strategische Akzente – und rückt damit verstärkt in den Mittelpunkt von Investoren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BHP Group 31,27 EUR +1,92 % Lang & Schwarz
S & P/ASX 200 8.861,29 PKT +0,07 % Ariva Indikation

Kupfer wird zum dominierenden Ertragstreiber

BHP startet mit kräftigem Rückenwind ins Geschäftsjahr 2025/26. In den ersten sechs Monaten bis Ende Dezember stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um 22 % auf 6,2 Mrd. US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 6,03 Mrd. US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum standen noch 5,08 Mrd. US-Dollar in den Büchern.

Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) erreichte knapp 15,5 Mrd. US-Dollar. Mehr als die Hälfte davon steuerte erstmals das Kupfergeschäft bei – ein strategischer Wendepunkt für den traditionsreichen Eisenerzproduzenten.

Besonders dynamisch entwickelte sich der Kupferbereich: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 59 % auf 8 Mrd. US-Dollar zu. BHP profitierte dabei von 32 % höheren Kupferpreisen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Preisrallye bei dem für Elektrifizierung und Energiewende zentralen Metall zahlte sich unmittelbar aus. Mit vier Wachstumsoptionen in Chile, Argentinien, Arizona und Südaustralien sieht sich der Konzern gut positioniert, um von langfristig erwarteten höheren Kupferpreisen zu profitieren.

Rekordförderung, Milliarden-Deal und neue Höchststände an der Börse

Trotz der zunehmenden Bedeutung von Kupfer bleibt Eisenerz ein zentrales Standbein. In Westaustralien erreichte die Produktion mit 146,6 Mio. Tonnen einen Halbjahresrekord. Die Erträge aus dem Eisenerzgeschäft stiegen um 4 % auf 7,5 Mrd. US-Dollar und machen weiterhin fast die Hälfte des Konzernumsatzes aus.

Gleichzeitig laufen schwierige Preisverhandlungen mit chinesischen Abnehmern. Die anhaltende Krise am chinesischen Immobilienmarkt führt zu einem Überangebot an Stahl und erhöht den Druck auf die Eisenerzpreise.

Zusätzliche Liquidität sicherte sich BHP durch einen strategischen Silberdeal mit Wheaton Precious Metals. Für die Lieferung von Silber aus einer Mine in Peru erhält der Konzern bei Abschluss 4,3 Mrd. US-Dollar. Die Transaktion stärkt die Bilanz und schafft finanziellen Spielraum.

Auch die Aktionäre profitieren: BHP zahlt eine Zwischendividende von 73 Cent je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 60 % entspricht. An der Börse in Sydney reagierten Investoren unmittelbar. Die Aktie sprang zeitweise um über 7 % auf ein Rekordhoch von 53,68 Australische Dollar und war damit stärkster Wert im ASX 200, der zwischenzeitlich 0,5 % zulegte.

Die Kombination aus steigenden Kupferpreisen, Rekordproduktion und strategischer Kapitalmaßnahme verschafft dem Rohstoffkonzern derzeit operative Stärke in einem weiterhin volatilen Marktumfeld.

Darüber diskutieren die Nutzer

Unsere Nutzer diskutieren intensiv über die aktuellen Entwicklungen an den Rohstoffmärkten und mögliche Investitionsstrategien. Im Mittelpunkt stehen vor allem Kupfer, Eisenerz und Kohle sowie die Frage, wie stark die jüngsten Preisbewegungen die Gewinne großer Bergbaukonzerne künftig beeinflussen könnten.

Mehrere Beiträge thematisieren die hohe Volatilität von Rohstoffen und deren zyklischen Charakter. Steigende Preise führten häufig zu einem Ausbau des Angebots, was später wieder Druck auf die Notierungen ausübe. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es insbesondere bei Kupfer über Jahre hinweg zu geringen Investitionen in neue Projekte gekommen sei. Vor dem Hintergrund wachsender Nachfrage – etwa durch Rechenzentren, Stromnetze und Elektromobilität – könnten dadurch strukturelle Engpässe entstehen.

Auch geopolitische Aspekte spielen in der Diskussion eine Rolle. Debattiert werden internationale Initiativen zur Sicherung kritischer Rohstoffe sowie mögliche Allianzen großer Wirtschaftsnationen, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Ergänzend rücken Nachkaufstrategien bei großen Minenwerten und Engagements über Rohstoffzertifikate in den Fokus. Diskutieren Sie jetzt mit.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN07M2
Ask: 7,97
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN07M2. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
2 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
4 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
5 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
HENSOLDT und Helsing: Rüstungs-ETFs unter Druck – doch Europas …

19:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bieterkrieg um Warner Bros.: Trump-Freunde erneuern Angebot

17:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Risk-Off-Stimmung: Bei 60.000 USD wird es richtig eng

17:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Medtronic: Medtronic mit Zahlen-Überraschung und Dividende: Steckt …

17:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Befreiungsschlag: Bayer-Rally dank Milliarden-Angebot

17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Elektro-Offensive erreicht neuen Höhepunkt: Tesla-Aktie im Fokus: …

14:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Kupfer stehen massiv unter Druck: Kommen Kaufchancen bei …

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Datenschutz-Debatte spitzt sich zu: Meta-Aktie fällt: …

11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer