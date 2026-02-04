Anzeige
++++++ Goldzyklus 2026: Warum diese Aktie einer der großen Gewinner im neuen Goldzyklus sein könnte ++++++
Kursbeben bei Novo Nordisk

Wie schlimm wird es nach dem Prognose-Schock? 04.02.2026, 11:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kursbeben bei Novo Nordisk: Wie schlimm wird es nach dem Prognose-Schock?
© Foto von National Cancer Institute auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk wurde aufgrund enttäuschender Nachrichten in den letzten Monaten ein ums andere Mal kräftig durchgerüttelt. Immer wieder gewann die gewaltige Kurskorrektur daraufhin neuen Schwung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 40,45 EUR -5,31 % Gettex

Doch in den letzten Wochen schien sich das Blatt zu wenden. Die Lage stabilisierte sich. Positive Unternehmensnachrichten sorgten für Schwung in der Aktie. Die Bodenbildung nahm Form an. Es ging aufwärts – bis jetzt. 

Novo Nordisk schockt mit Ausblick – Aktie schmiert ab

Novo Nordisk veröffentlichte gestern (03. Februar) die Ergebnisse für das Jahr 2025 und gab einen Ausblick auf das Jahr 2026. 

Der dänische Pharmakonzern veröffentlichten für das Jahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 309,064 Mrd. Dänische Kronen (DKK). Damit verzeichneten die Dänen gegenüber dem Jahr 2024 einen Umsatzanstieg in Höhe von 6 Prozent, währungsbereinigt 10 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 127,658 Mrd. DKK angegeben, nach 128,339 Mrd. DKK im Jahr 2024. Das ist ein Minus in Höhe von -1 Prozent, währungsbereinigt verzeichnete Novo Nordisk hingegen ein Plus von 6 Prozent. Der Konzern gab den Nettogewinn für 2025 mit 102,434 Mrd. DKK an, nach 100,988 Mrd. DKK im Jahr 2024.

Novo Nordisk Aktienchart

Schwacher Ausblick auf 2026 schockt den Markt
Der Ausblick des dänischen Pharmakonzerns auf das Jahr 2026 schockte jedoch den Markt. Novo Nordisk erwartet für das Jahr 2026 einen währungsbereinigten Rückgang des Umsatzes um -5 Prozent bis -13 Prozent. In diesem Ausmaß hatte der Markt den Rückgang nicht erwartet. Die Quittung folgte auf dem Fuß – die Aktie des Pharmakonzerns schmierte regelrecht ab.

Chartcheck – Weitere Abgaben drohen

Der obere Chart von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) verdeutlicht die prekäre Lage. Der Ausbruch über die 50 Euro ist Geschichte. Die Bodenbildung droht zu scheitern. Die Aktie verlor massiv und setzt nun den wichtigen Unterstützungsbereich von 40 Euro unter Druck. Sollte es für Novo Nordisk darunter gehen, könnten weitere Abgaben in Richtung 30 Euro initiiert werden. Mit Blick auf die Oberseite bleibt es dabei. Erst ein Ausbruch über die Zone 53 Euro / 54 Euro würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.

Aktuellen Analystenkommentare

Die Analysten von Jefferies reagierten bereits auf die aktuelle Nachrichtenlage und bestätigten in einer ersten Reaktion ihr Votum „underweight“ für Novo Nordisk. Das Kursziel beließen sie bei 270 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 36,15 Euro).

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
4 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
5 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
6 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
7 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Spannung vor den Zahlen des Energieriesen: Shell legt Quartalszahlen…

11:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Im Schatten von Nvidia: AMD nach robusten Zahlen zunächst unter …

9:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir-Rally: Explosives Wachstum dank Trump-Regierung

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Extreme Schwankungen: Diese Kräfte treiben Gold, Öl & Krypto

Gestern 17:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX & xAI: Wird Musk der erste Billionär?

Gestern 17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Biotech Rallye: Experte treibt Kurs steil nach oben

Gestern 17:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Paypal Absturz: CEO muss gehen - Aktie bricht ein

Gestern 16:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pfizer-Schock: Top-Daten, aber die Aktie schmiert ab – was ist da …

Gestern 16:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer