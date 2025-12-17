Das Geld flieht:
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Anzeige
Kurseinbruch trotz starker Zahlen sorgt für Irritationen

Broadcom Aktie taumelt nach Rücksetzer, doch Analysten erwarten neue Höchststände 17.12.2025, 11:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kurseinbruch trotz starker Zahlen sorgt für Irritationen: Broadcom Aktie taumelt nach Rücksetzer, doch Analysten erwarten neue Höchststände
© Bild von beauty_of_nature auf Pixabay
Nach beeindruckenden Quartalszahlen gerät die Broadcom Aktie unerwartet unter Druck. Analysten bleiben dennoch optimistisch und halten an ambitionierten Kurszielen fest.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Broadcom 293,63 EUR +1,26 % Baader Bank

Korrektur trotz Wachstumsschub

Die Aktie des Halbleiterkonzerns Broadcom hat in den vergangenen Tagen spürbar nachgegeben. Trotz eines über den Erwartungen liegenden Umsatzes und Gewinns im vierten Quartal reagierten Anleger verhalten auf den Ausblick des Managements. Ausschlaggebend waren Aussagen zur Margenentwicklung im kommenden Quartal. Diese deuten auf eine temporäre Schwächung hin, insbesondere durch die wachsende Bedeutung des Geschäfts mit kundenspezifischen KI Chips, das im Vergleich zur margenstärkeren Software weniger Profitabilität verspricht.

Die Korrektur erfolgte auf dem Höhepunkt hoher Erwartungen, nachdem die Aktie zuvor eine beeindruckende Kursrallye hingelegt hatte. Marktteilnehmer nutzten die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, was den Rücksetzer zusätzlich verstärkte.

Analysten sehen langfristiges Potenzial

Trotz der kurzfristigen Schwäche bewerten Analysten den Rückgang nicht als fundamentale Trendwende. Vielmehr wird die Bewegung als technische Konsolidierung gewertet. Eine Vielzahl renommierter Analysehäuser hält an ihren positiven Einstufungen fest. Die durchschnittlichen Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Stand und signalisieren weiterhin ein zweistelliges Aufwärtspotenzial. Einige Analysten haben ihre Prognosen zuletzt sogar angehoben. Die operative Entwicklung bleibt robust. Besonders im Bereich der KI Infrastruktur verzeichnet Broadcom hohe Auftragseingänge. Analysten betonen, dass dieser Rückenwind in den kommenden Quartalen für Stabilität sorgen dürfte. Auch strategische Kooperationen im Cloud Segment könnten mittelfristig zusätzliche Wachstumsimpulse liefern.

Bewertungsrisiken und Ausblick

Trotz der positiven Aussichten ist die Bewertung des Unternehmens ambitioniert. Der jüngste Kursanstieg hatte das Bewertungsniveau auf ein hohes Fundament gehoben. Ob der Margendruck tatsächlich nur ein temporäres Phänomen bleibt, ist derzeit offen. Die nächsten Quartalszahlen werden eine zentrale Rolle spielen, um die aktuelle Unsicherheit aufzulösen. Entscheidend wird sein, ob Broadcom die hohen Erwartungen im KI Bereich weiterhin erfüllen kann und ob sich die Investitionen in Hardware trotz temporär sinkender Margen langfristig auszahlen. Die kommenden Monate könnten damit richtungsweisend für die gesamte Halbleiterbranche sein. Wird Broadcom zur Stabilisierungsfigur in einem volatilen Chipmarkt oder setzt sich die Korrektur fort?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH20C1
Ask: 1,52
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VK77XC
Ask: 5,63
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH20C1 VK77XC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
2 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
3 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
5 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
7 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold und Silber machen weiter Dampf: Diese Gold-Silberaktie könnte …

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das wird wohl in 2025 nichts mehr: Allianz – Zum …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jetzt wird es spektakulär! Vestas im Aufwind. Die nächsten …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bieterduell im US-Streamingmarkt bringt Bewegung in die Netflix-…

10:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Immobilienwerte unter Dauerstress: Vonovia rutscht auf Jahrestief: …

Gestern 20:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD unter Druck: Die Aktie steht erneut auf der Kippe

Gestern 20:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Autonomer Traum wird konkreter: Teslas Robotaxi-Plan sorgt für neue…

Gestern 20:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückkehr mit Signalwirkung: TUI-Aktie überschreitet Neun-Euro-…

Gestern 15:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer