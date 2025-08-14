2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
Lanxess Aktie unter Druck

Warum die Gewinnwarnung Anleger verschreckt 14.08.2025, 18:49 Uhr

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat am Markt für Enttäuschung gesorgt. Das Unternehmen hat seinen Ausblick für das laufende Jahr deutlich gesenkt, was die Aktie unter Druck bringt. Obwohl die Zahlen für das zweite Quartal den Erwartungen entsprachen, korrigierte der MDAX-Konzern seine Jahresprognose. Die schlechten Nachrichten kamen bei den Anlegern nicht gut an, die Aktie gab spürbar nach.
Gewinnwarnung schürt Sorgen
Lanxess senkte seine Prognose für das Jahresergebnis, was die Schwäche der gesamten Chemiebranche widerspiegelt. Die ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens wurden deutlich nach unten korrigiert. Experten am Markt hatten zwar mit einer Anpassung gerechnet, doch das Ausmaß der Kürzung war größer als von einigen Analysten erwartet. Diese Gewinnwarnung schürte bei den Anlegern neue Ängste.

Analysten sehen weiteres Abwärtspotenzial
Die Reaktion der Börse war prompt: Die Lanxess-Aktie verlor zwischenzeitlich deutlich an Wert. Analysten äußerten sich ebenfalls skeptisch. So bestätigte eine der großen Banken ihr negatives Rating für die Aktie und verwies auf enttäuschende Umsatzzahlen im letzten Quartal. Ein anderer Experte betonte, dass die Kürzung der Jahresprognose größer als erwartet ausgefallen sei und die Aktie daher weiterhin schwach bleiben dürfte.

Sparmaßnahmen sollen die Zukunft sichern
Um den negativen Trend zu bekämpfen, setzt Lanxess auf umfangreiche Effizienzmaßnahmen. Dazu gehören die Schließung von Produktionsanlagen und die Restrukturierung von Standorten. Durch diese Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren erhebliche Einsparungen erzielt werden. Zusätzlich rechnet das Unternehmen mit außerordentlichen Kosten, die sich aus diesen Umstrukturierungen ergeben. Langfristig sollen die Maßnahmen Lanxess wieder auf Kurs bringen, kurzfristig belasten sie jedoch das Ergebnis und die Stimmung am Markt.

In den Foren von Börsennews wird die Situation kritisch gesehen. Viele Nutzer sehen in den aktuellen Geschäftszahlen und der reduzierten Prognose keine positiven Signale für die Zukunft. Die Sorgen drehen sich insbesondere um die finanzielle Lage des Unternehmens und die hohen Schulden. Während einige auf eine Stabilisierung hoffen, äußert sich die Mehrheit skeptisch, da der erhoffte Turnaround sich immer weiter verzögert.

