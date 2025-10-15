Anzeige
Logistik-Offensive

DHL investiert 300 Millionen in Afrika-Expansion 15.10.2025, 11:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild DHL
© Bild von Bilal EL-Daou auf Pixabay
Die DHL Group plant eine massive Expansion auf dem afrikanischen Kontinent und will dafür über 300 Millionen Euro in Lagerhäuser und Logistikinfrastruktur investieren. Mit diesem Schritt reagiert der Logistikriese auf die rasant wachsende Nachfrage aus zukunftsträchtigen Sektoren wie E-Commerce und erneuerbare Energien. Afrika könnte in den kommenden Jahren zur zweitgrößten Region im globalen Handel aufsteigen.
Wachstum trotz Handelskrieg
Die Entscheidung, massiv in Afrika zu investieren, fällt in eine Zeit, in der der Wert des Handels auf dem Kontinent trotz des Handelskriegs von US-Präsident Donald Trump um zehn Prozent gestiegen ist. China und andere Länder, deren Handel mit den USA erschwert wurde, nutzen Afrika zunehmend zur Diversifizierung ihrer Geschäfte. Der Import von Waren aus China in afrikanische Länder südlich der Sahara verzeichnete ein Wachstum von 26 Prozent.

E-Commerce und Energie als Treiber
Der Chef von DHL Express, John Pearson, sieht in der wachsenden Nachfrage nach Baumaschinen, Ausrüstung für den Bau von Infrastruktur und im E-Commerce die Haupttreiber für das Investment. Das größte E-Commerce-Unternehmen Afrikas, Jumia Technologies AG, bestätigt, dass die US-Zölle den Zugang zu chinesischen Waren erleichtern. China konnte seine Exporte nach Afrika zuletzt deutlich steigern.

Afrikas Infrastruktur-Herausforderung
Die Logistik in Afrika steht jedoch vor großen Herausforderungen. Der Kontinent benötigt weiterhin enorme Investitionen, insbesondere in den Ausbau von Straßen und die Stromversorgung. DHL konzentriert seine Operationen, zu denen Lagerhaltung und Lieferkettenmanagement gehören, primär auf etablierte Standorte wie Südafrika, Ägypten und Kenia. Die afrikanische Freihandelszone (African Continental Free Trade Area) könnte den Handel zusätzlich beleben.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
