Anzeige
+++>>> Republic Technologies setzt auf FalconX, um Ethereum-Validatoren zu skalieren – und Anleger schauen genau hin <<<+++
Lufthansa im Höhenflug – ITA Übernahme nimmt konkretere Formen an

Lufthansa will Mehrheit an ITA Airways bis 2026 übernehmen 11.09.2025, 17:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Lufthansa im Höhenflug – ITA Übernahme nimmt konkretere Formen an: Lufthansa will Mehrheit an ITA Airways bis 2026 übernehmen
© Symbolbild von Lufthansa
Lufthansa strebt laut italienischen Medienberichten an, ihren Anteil an ITA Airways deutlich auszubauen. Die Gespräche mit dem italienischen Wirtschaftsministerium laufen offenbar bereits auf Hochtouren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 7,506 EUR +1,04 % L&S Exchange

Verdeckte Verhandlungen über Anteilsaufstockung

Derzeit hält die Lufthansa Gruppe rund einundvierzig Prozent an der italienischen Airline ITA Airways. Medienberichten zufolge wird nun eine Erhöhung auf neunzig Prozent bis Juni 2026 geprüft. Die Pläne sehen zusätzliche Investitionen in Höhe von dreihundertfünfundzwanzig Millionen Euro vor, ergänzt um einen leistungsabhängigen Betrag von weiteren einhundert Millionen Euro. Als mögliches Zeitfenster für die Entscheidung wird das zweite Quartal des Jahres 2026 genannt.

Strategisches Interesse an der vollständigen Integration

Mit dem Ausbau der Beteiligung würde Lufthansa die Kontrolle über eine zentrale südliche Drehkreuzstruktur weiter festigen. Die stärkere Anbindung an das eigene Streckennetz sowie potenzielle Effizienzgewinne könnten die Position im europäischen Wettbewerb deutlich verbessern. Entscheidend ist jedoch, dass ITA Airways zuvor messbare Fortschritte bei der Profitabilität erzielt. Nur dann dürfte eine vertiefte Integration wirtschaftlich sinnvoll und regulatorisch genehmigungsfähig sein.

EU Auflagen und politische Dimension

Die Übernahme von 41 Prozent Anfang des Jahres 2025 war bereits an klare Bedingungen durch die europäische Kommission geknüpft. Unter anderem mussten Start und Landerechte an anderen Standorten abgegeben werden, um den Wettbewerb nicht zu verzerren. Ein weiterer Schritt in Richtung Mehrheitsübernahme dürfte erneut Prüfungen durch Wettbewerbsbehörden auslösen. Darüber hinaus bleibt fraglich, ob die italienische Regierung gewillt ist, die verbliebenen Staatsanteile vollständig abzugeben.

Spannung um mögliche Konsolidierungswelle

Ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen könnte Signalwirkung für die gesamte Luftfahrtbranche entfalten. Die mögliche Mehrheitsübernahme bei ITA Airways steht damit nicht nur für einen strategischen Ausbau des Streckennetzes, sondern auch für die zunehmende Konsolidierung im europäischen Flugverkehr. Ob Lufthansa alle politischen und wirtschaftlichen Hürden bis zweitausendsechsundzwanzig überwinden kann, bleibt allerdings vorerst offen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VK8048
Ask: 0,44
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VK44UK
Ask: 0,97
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK8048 VK44UK. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bitcoin dreht auf, Inflationsschub entfacht neue Rallye: Bitcoin …

16:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TotalEnergies: Mega-Deal bringt LNG-Schub!

13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon überrascht mit AR-Brillen: Markt in Aufruhr

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk revolutioniert Produktion: 1.000 Getriebe pro Jahr!

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold in banger Erwartung: Vollständige Eskalation bei Barrick, …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Gelingt der Aktie jetzt endlich das Comeback?

13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Inflationsdaten: Volkswagen Vz. – Kommt es zur …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba attackiert Meituan: Milliarden für Street Stars

Gestern 19:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer