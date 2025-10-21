Luxus-Comeback

Der französische Kosmetikriese L’Oréal SA verzeichnet eine deutliche Erholung seines Geschäfts in China. Im dritten Quartal stieg der Umsatz in der Region Nordasien, angetrieben von einer wieder anziehenden Nachfrage nach Luxusprodukten. Trotzdem konnte der starke Aufschwung im wichtigsten asiatischen Markt die Anleger nicht vollständig überzeugen, da der Gesamtumsatz des Konzerns hinter den Schätzungen zurückblieb.
China-Geschäft zieht an
Das Umsatzwachstum im wichtigen chinesischen Kernland beschleunigte sich im dritten Quartal auf einen mittleren einstelligen Prozentbereich. Dieser Aufwärtstrend ist eine signifikante Verbesserung gegenüber den vorangegangenen Quartalen, in denen die Umsätze noch rückläufig waren. L’Oréals Luxussparte, zu der Marken wie Lancôme gehören, profitierte besonders von dieser Erholung.

Gesamtkonzern bremst Euphorie
Obwohl die Umsätze in Nordasien die Erwartungen der Analysten übertrafen, lag der Gesamtumsatz der L’Oréal-Gruppe unter den Konsensschätzungen. Diese Diskrepanz dämpfte die Stimmung an den Märkten, was dazu führte, dass die Aktie in den USA nach Bekanntgabe der Zahlen nachgab.

Strategische Stärkung der Luxussparte
Der Kosmetikkonzern arbeitet aktiv daran, seine Position im Luxussegment weiter auszubauen. Erst kürzlich kündigte das Unternehmen einen Deal über 4 Milliarden Euro an. Dieser umfasst den Kauf des Parfümherstellers House of Creed sowie eine 50-jährige Lizenz für die Entwicklung und Vermarktung von Beauty-Produkten für Modemarken, darunter Gucci. Mit diesen Zukäufen will L’Oréal die Luxussparte gezielt stärken.

Bn-Redaktion/js
