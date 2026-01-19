Marktführerschaft in China zurückerobert

Apple verzeichnet Absatzsprung von 28 % im Weihnachtsquartal 19.01.2026, 16:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild IPhone
© Foto von Daniel Romero auf Unsplash
Apple hat sich im wichtigen chinesischen Markt die Spitzenposition zurückgeholt. Laut Daten von Counterpoint Research stiegen die iPhone-Auslieferungen im Weihnachtsquartal um 28 %. Damit entfiel in den letzten drei Monaten des Jahres jede fünfte Smartphone-Lieferung in China auf ein Apple-Gerät. Während Apple vom Erfolg der neuen iPhone 17-Generation profitierte, verzeichneten die Hauptkonkurrenten Huawei und Xiaomi zweistellige Rückgänge. Der chinesische Gesamtmarkt schrumpfte im gleichen Zeitraum um 1,6 %.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Xiaomi 36,53 HKD -1,19 % TTMzero RT
Apple 215,85 EUR -0,48 % Lang & Schwarz
NVIDIA 156,73 EUR -2,39 % Baader Bank

Preisanstieg bei Speicherchips
Der Markt sieht sich jedoch mit wachsenden Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert. Ein Mangel an Speicherchips, ausgelöst durch die Priorisierung von High-End-Speicher für Nvidia-KI-Chips, treibt die Kosten in die Höhe. Counterpoint-Analysten prognostizieren für das erste Quartal 2026 einen Preisanstieg bei Speicherkomponenten um 40 bis 50 %, gefolgt von einer weiteren Erhöhung um rund 20 % im zweiten Quartal. Hersteller dürften darauf reagieren, indem sie vor allem das Angebot an margenschwachen Einsteigermodellen reduzieren.

Widerstandsfähigkeit im Premium-Segment
Trotz der steigenden Komponentenkosten zeigt sich das Premium-Segment robust. Wie TSMC-CEO C.C. Wei betonte, bleiben High-End-Smartphones von der Speicherknappheit weitgehend unberührt. Apple profitiert hierbei davon, dass sein gesamtes Produktportfolio im oberen Preissegment angesiedelt ist. Zusätzlich helfen staatliche Verbrauchersubventionen in China, den Kostendruck für die Hersteller teilweise abzufedern.

Jahresbilanz und iPhone Air
Auf das Gesamtjahr 2025 betrachtet landete Apple mit einem Marktanteil von rund 17 % nur knapp hinter Huawei. Die Jahresauslieferungen des US-Konzerns stiegen insgesamt um 7,5 %. Ein Wermutstropfen in der Bilanz ist jedoch das neue iPhone Air. Das Modell blieb hinter den Erwartungen zurück, was Analysten auf den verspäteten Marktstart in China sowie technische Kompromisse zugunsten der schlanken Bauweise zurückführen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ7HTW
Ask: 0,99
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UQ44M4
Ask: 4,89
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ7HTW UQ44M4. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
2 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
3 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
5 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
7 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Walmart stellt Führung neu auf: E-Commerce-Chef übernimmt …

16:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax taumelt in die neue Handelswoche: Rheinmetall – Aktie stemmt …

14:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht…

14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Europas Software-Hoffnung: Wie stark ist SAPs neue Strategie …

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron: Speicherknappheit setzt unter Druck

11:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Könnte bald knallen: TUI setzt zentralen Widerstand unter Druck

11:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin-Absturz: 100 Mrd. Dollar vernichtet in wenigen Stunden

11:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold glänzt: Irres Trump-Chaos macht Goldanleger reich

11:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer