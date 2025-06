Marvell Technology: Aktie nach Zahlen unter Druck. Das sind die Kursziele

In der Vergangenheit wusste der Technologiekonzern nicht immer zu überzeugen. Und die Reaktion des Marktes auf die Q1-Daten lässt vermuten, dass man auch dieses Mal nicht rundum zufrieden war.

Marvell Technology mit durchwachsenen Q1-Daten

Marvell Technology berichtete am 29. Mai über das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 3. Mai 2025) des Geschäftsjahres 2026. Der Technologiekonzern gab den Umsatz im Berichtszeitraum mit 1,895 Mrd. US-Dollar an, nach 1,160 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 04. Mai 2024) des Geschäftsjahres 2025.

Marvell Technology vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 177,9 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,20 US-Dollar). Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum eine klare Steigerung. Damals verzeichnete das Unternehmen einen Verlust in Höhe von -215,6 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von -0,25 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) bot sich ebenfalls ein positives Bild. Marvell Technology erzielte einen Gewinn in Höhe von 540,0 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,62 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 206,7 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,24 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Prognose für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026

Für das laufende 2. Geschäftsquartal erwartet Marvell Technology einen Umsatz in Höhe von 2,00 Mrd. US-Dollar +/- 5 Prozent. Das EPS (GAAP) wird in einer Spanne von +0,21 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar und das EPS (non-GAAP) in einer Spanne von +0,67 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar erwartet.

Aktie nach Zahlen unter Druck

Marvell Technology (WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker-Symbol: 9MW) geriet nach den Zahlen unter Druck. Die Zahlen und der robuste Ausblick waren dem Markt dann doch zu wenig. Aus charttechnischer Sicht steht die Erholung, die in den letzten Wochen zu beobachten war, zur Disposition. Marvell Technology hatte zuletzt den Widerstandsbereich 70 US-Dollar / 73 US-Dollar ins Visier genommen. Der Rücksetzer nach der Veröffentlichung hat den Widerstand in weite Ferne rücken lassen. Statt eines frischen Kaufsignals steht nun die Unterstützung von 60 US-Dollar im Fokus. Sollte diese Unterstützung durchbrochen werden, würde eine Ausdehnung der Korrektur auf 50 US-Dollar drohen. Gelingt hingegen doch noch ein Vorstoß über die 73 US-Dollar, würde das der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 80 US-Dollar eröffnen.