Micron-Aktie stürzt ab

Warum der KI-Boom die Verkaufswelle nicht stoppen kann 31.03.2026, 10:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rechenzentrum
© Bild von kp yamu Jayanath auf Pixabay
Eigentlich gilt Micron Technology als einer der großen Profiteure der aktuellen Hardware-Welle. Doch zum Wochenstart erlebten Anleger ein böses Erwachen: Die Aktie des US-Speicherspezialisten brach am Montag um 9,24 % ein und notierte zuletzt bei 281,78 Euro. Damit setzt sich eine dramatische Abwärtsbewegung fort, die das Papier allein in der letzten Woche um über 20 % an Wert kostete. Während der Gesamtmarkt (Nasdaq 100) sich vergleichsweise stabil hielt, scheint bei den Speicherchip-Herstellern eine massive Korrektur im Gange zu sein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Micron Technology 280,18 EUR +0,16 % Lang & Schwarz

Dramatische Verkaufswelle innerhalb einer Woche
Der heutige Absturz von Micron Technologie ist der vorläufige Höhepunkt einer äußerst schwachen Phase. Allein seit letzter Woche ist der Wert der Aktie um über 20 % eingebrochen. Marktbeobachter rätseln über die Auslöser, da der Kurs kurz vor der US-Eröffnung zunächst nach oben sprang, bevor er von automatisierten Handelsprogrammen massiv unter Druck gesetzt wurde. In Investment-Foren wird spekuliert, ob fundamentale Sorgen oder gezielte Verkäufe von Großinvestoren hinter dieser heftigen Dynamik stecken.

Langfristiger Erfolg dämpft den aktuellen Schock
Trotz der aktuellen Verluste sollten Anleger den breiteren Kontext nicht aus den Augen verlieren. Wer vor drei Monaten eingestiegen ist, verbucht trotz des heutigen Rückschlags noch immer ein Plus von über 23 %. Seit Jahresbeginn liegt der Gewinn sogar bei fast 25 %. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich die beeindruckende Rallye der Chip-Werte noch deutlicher: Hier steht für Micron-Aktionäre ein sattes Plus von 286,85 % auf dem Zettel, was den aktuellen Einbruch eher als schmerzhafte Korrektur erscheinen lässt.

Technische Warnsignale und wichtige Kursmarken
Aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage deutlich eingetrübt. Mit dem Fall auf 281,78 Euro hat die Aktie wichtige Unterstützungslinien im Bereich von 307 bis 310 Euro durchbrochen und ist zudem unter die psychologisch wichtige 100-Tage-Linie gerutscht. Experten richten ihren Blick nun auf die nächste große Auffangzone: Die 200-Tage-Linie, die aktuell im Bereich zwischen 210 und 220 Euro verläuft. Ein Halten dieser Marke gilt als entscheidend für den langfristigen Aufwärtstrend.

Hoffnungsträger Künstliche Intelligenz bleibt intakt
Fundamental bleibt Micron ein Schwergewicht im Bereich der Speicherlösungen für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz. Mit Gewinnprognosen von rund 20 US-Dollar je Aktie für das kommende Jahr untermauert das Unternehmen seine starke Marktposition. Ob der KI-Boom jedoch ausreicht, um die aktuelle Verkaufswelle nachhaltig zu stoppen, wird sich erst in den kommenden Handelstagen zeigen, wenn sich der Staub an den Märkten gelegt hat.

Zusammenfassung
Micron Technology durchläuft eine Phase extremer Volatilität, in der technische Verkäufe die operativen Erfolge überschatten. Während die Aktie kurzfristig massiv unter Druck steht, bleibt die langfristige Wachstumsstory durch den Bedarf an Hochleistungsspeichern grundsätzlich bestehen. Anleger beobachten nun genau, ob bei der Marke von 280 Euro eine erste Bodenbildung gelingt.

Bn-Redaktion/js
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