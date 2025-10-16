Micron profitiert von Analystenlob und starker Branchenlage: Micron Aktie vor nächstem Kursschub, Rückenwind von Morgan Stanley und TSMC

Micron profitiert von Analystenlob und starker Branchenlage

Die Aktie des US Speicherchip-Herstellers Micron legt weiter zu. Analysten sehen massives Potenzial und stützen sich auf überzeugende Quartalszahlen sowie positive Branchensignale.
Analysten erhöhen Kursziel deutlich

Morgan Stanley hat die Micron Aktie von Equal Weight auf Overweight hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 220 US Dollar angehoben. Der Grund liegt in den anhaltend hohen Preisen für DRAM und NAND Chips. Die Experten erwarten mehrere Quartale mit zweistelligen Preissteigerungen bei Speicherbausteinen. Zudem überzeugte Micron mit starken Zahlen im abgelaufenen Quartal. Die Nachfrage aus Rechenzentren und der KI Industrie trieb die Umsätze. Speicherprodukte für Hochleistungsrechner und künstliche Intelligenz bleiben das zentrale Wachstumsfeld.

Sektor zieht mit, TSMC sorgt für zusätzliche Impulse

Die positive Stimmung in der Halbleiterbranche wird zusätzlich vom taiwanesischen Chipriesen TSMC getragen. Dieser meldete für das dritte Quartal einen neuen Gewinnrekord, gestützt auf die starke Nachfrage nach KI Chips. In der Folge hob TSMC auch seine Umsatzprognose für das kommende Jahr an.

Diese Entwicklung stützt nicht nur TSMC selbst, sondern strahlt auf die gesamte Branche aus. Micron profitiert von dieser Dynamik und bewegt sich im Aufwind eines zunehmend attraktiven Marktumfelds.

Bewertung und Risiken im Blick behalten

Die Bewertung der Micron Aktie gewinnt durch die Hochstufung weiter an Zugkraft. Doch trotz des aktuellen Momentums bleibt der Speicherchipmarkt anfällig für Zyklen. Überkapazitäten, Preisrückgänge und neue technologische Standards können jederzeit für Gegenwind sorgen. Auch geopolitische Risiken, insbesondere im Hinblick auf den globalen Technologiewettstreit, dürfen nicht ausgeblendet werden. Derzeit aber überwiegen für viele Marktteilnehmer die Chancen gegenüber den Risiken.

Ausblick:
Kann Micron den Weg in Richtung 220 US Dollar fortsetzen oder führt die Rallye bereits in eine Überhitzung? Die Preisentwicklung im Speichersegment und die Investitionsbereitschaft der KI Industrie bleiben die zentralen Gradmesser.

Bn-Redaktion/jh
